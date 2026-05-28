Autodesk va acquérir MaintainX pour 3,6 milliards de dollars

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Autodesk ADSK.O a annoncé jeudi son intention d'acquérir MaintainX, une société spécialisée dans les solutions de maintenance et d'exploitation, pour un montant d'environ 3,6 milliards de dollars en espèces.