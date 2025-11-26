Autodesk remonte ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 10:15
De même, il table désormais sur une marge d'exploitation non-GAAP de l'ordre de 37,5%, contre environ 37% en estimation il y a 3 mois, ainsi que sur des revenus de 7,465 à 7,525 milliards, contre 7,355-7,445 MdsUSD en fourchette-cible précédente.
'L'environnement macroéconomique est globalement stable, bien que l'incertitude reste élevée, et nous avons jusqu'à présent réussi à exécuter notre plan d'optimisation des ventes et du marketing', souligne son CFO Janesh Moorjani.
Au titre de son 3e trimestre 2025-26, l'éditeur de logiciels a dévoilé un BPA ajusté (non GAAP) en croissance de 23% à 2,67 USD, dépassant ainsi nettement l'estimation moyenne des analystes et sa propre fourchette-cible de 2,48-2,51 USD.
Il a réalisé une marge d'exploitation non-GAAP améliorée de 1 point à 38%, pour des revenus en croissance de 18% à 1,85 MdUSD, tirée en particulier par une hausse de 23% pour ses offres AECO (architecture, ingénierie, construction et opérations).
Valeurs associées
|294,4300 USD
|NASDAQ
|+1,58%
A lire aussi
-
Zone euro: La BCE recommande aux banques exposées au dollar d'accroître leurs réserves de liquidités
Les banques de la zone euro, fortement exposées au dollar, doivent renforcer leurs réserves de liquidités pour faire face à un éventuel resserrement de la monnaie américaine, recommande mercredi la Banque centrale européenne (BCE) dans son rapport semestriel sur ... Lire la suite
-
Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé mercredi viser un "haut niveau de préparation" de l'armée d'ici 2027 face aux menaces d'invasion chinoise, tout en proposant des dépenses supplémentaires pour la défense de l'île. Pékin revendique Taïwan et n'écarte ... Lire la suite
-
Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née. ... Lire la suite
-
Safran a inauguré mercredi à Hyderabad en Inde, un centre de maintenance pour son moteur d’avion phare le Leap, une étape stratégique pour le groupe français dans un pays où le trafic aérien connaît une croissance fulgurante. "L’ouverture de ce site illustre l’importance ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer