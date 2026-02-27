 Aller au contenu principal
Autodesk progresse après des prévisions de recettes annuelles plus élevées que prévu
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O augmentent de 2,4 % à 239 $ avant le marché

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires de 8,10 à 8,17 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,97 milliards de dollars - données LSEG

** Prévisions du BPA annuel ajusté de 12,29 $ à 12,56 $ contre 11,62 $ prévus

** Les résultats du 4e trimestre de la société dépassent les attentes des analystes

*les résultats du 4ème trimestre dépassent les attentes des analystes * Au moins quatre maisons de courtage ont réduit les prévisions sur l'action après les résultats, y compris BITG et D.A. Davidson

** ADSK est bien positionnée et isolée à l'aube de l'ère de l'intelligence artificielle, avec des perspectives solides pour l'exercice 27 qui renforcent la confiance des investisseurs, selon D.A. Davidson

** BTIG indique que la direction de l'entreprise a noté que les perspectives intègrent déjà des risques de perturbation plus élevés en raison de la récente restructuration de l'entreprise en contact avec les clients

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 21,1 % depuis le début de l'année

