Autodesk en hausse ; BofA recommande l'achat en mettant en avant son avance dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions d'Autodesk ( ADSK.O ), société spécialisée dans les logiciels de conception, progressent de 1,1 % à 238,69 dollars (XX,XX euros)

** BofA Global Research réintroduit la couverture du titre avec une recommandation "acheter"

** Fixe un objectif de cours à 300 dollars (XX,XX euros), ce qui implique une hausse de 23,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon la société, "les données, le contexte 3D et les investissements dans l'IA réalisés depuis une décennie par ADSK lui confèrent des avantages structurels difficiles à reproduire"

** La société de courtage estime que l'entreprise dispose d'une "compréhension contextuelle approfondie de la géométrie et de la logique d'assemblage qui n'est pas disponible sur le web public", ce qui confère à ADSK un avantage par rapport aux modèles d'IA génériques

** La note moyenne de 33 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 327,50 dollars (XX,XX euros) - données compilées par LSEG

** Le titre a chuté de 19,4 % depuis le début de l'année