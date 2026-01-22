Autodesk en hausse après l'annonce d'un millier de suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O augmentent d'environ 4 % à 267,77 $ avant la mise sur le marché

** La société va licencier environ 1 000 employés, principalement au sein de ses équipes de vente en contact avec la clientèle

** La société prévoit des charges de restructuration comprises entre 135 et 160 millions de dollars

** En 2025, l'action a augmenté de 0,15 %