Autodesk, Dell, PepsiCo...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street-
information fournie par AOF 29/08/2025 à 15:03

(AOF) - Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, devrait progresser à la faveur de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, il a ainsi vu son bénéfice net bondir de 76% à 42,38 milliards de yuans (5,92 milliards de dollars). Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a chuté de 10% à 14,75 yuans ou 2,06 dollars alors que le consensus s'élevait à 14,16 yuans.

Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 313 millions de dollars, soit 1,46 dollar par action, contre un bénéfice de 282 millions de dollars, soit 1,30 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,62 dollars, surpassant le consensus s'élevant à 2,45 dollars.

Dell

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le rouge en raison de perspectives moins favorables que prévu. Au deuxième trimestre, clos début août, de l'exercice 2026, le fabricant de puces a généré un bénéfice net de 194,8 millions de dollars, ou 22 cents par action, contre un profit de 177,9 millions, ou 21 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 67 cents, en ligne avec le consensus

PepsiCo

PepsiCo augmenté sa participation dans le fabricant de boissons énergisantes Celsius Holdings grâce à un accord de 585 millions de dollars. L'opération, dans le cadre de laquelle le géant du soda a acheté 5 % des actions privilégiées de Celsius, porte la participation de PepsiCo dans la société à environ 11 % après conversion. PepsiCo avait payé 550 millions de dollars pour une participation de 8,5 % dans Celsius en 2022.

Ulta Beauty

Les ventes d'Ulta Beauty au second trimestre 2025 ont augmenté de 9,3% sur un an pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Sur cette période, le distributeur de produits de beauté indique que sa marge brute a augmenté de 11,6% pour s'établir à 1,1 milliard de dollars contre 978,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Sur ce trimestre, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 344,9 millions de dollars, contre 329,2 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net a augmenté de 3,3% pour atteindre les 260,9 millions de dollars.

Valeurs du luxe

