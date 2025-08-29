Fournitures scolaires : la rentrée coûte moins cher cette année, assurent les industriels du secteur

Les chiffres des industriels seront encore actualisés car ils n'incluent pas les deux premières semaines de septembre.

( AFP / DENIS CHARLET )

Combien coûte réellement la rentrée des classes cette année? Les prix des fournitures scolaires ont diminué de 1,6% sur un an dans les grandes surfaces et magasins spécialisés, selon des chiffres communiqués vendredi 29 août par l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB) et le cabinet Nielsen IQ.

"On a été moins chers" que l'an passé, assure la présidente de l'AIPB, Nadège Hélary, lors d'une conférence de presse organisée vendredi, trois jours avant la rentrée.

L'étude rapporte "une baisse du prix moyen" des fournitures scolaires de 1,6%, de la dernière semaine de juin à l'avant-dernière semaine d'août, par rapport à 2024, dans les grandes surfaces alimentaires, spécialisées et les pure-players, comme Amazon ou CDiscount. Seuls les superstores, comme Bureau Vallée, sont exclus du calcul.

Les achats de dernière minute vont faire grimper les prix

Ce recul est toutefois moins important que ce qu'avait indiqué l'AIPB le 13 août. Elle avait annoncé, sur une période plus restreinte - du 23 juin au 21 juillet -, une baisse des prix de 3,4% dans les grandes surfaces et de 6,2% dans les magasins spécialisés par rapport à 2024.

Le décompte reste toutefois encore provisoire. Selon Samuel Gimenez, consultant pour NielsenIQ, la première semaine de rentrée représente à elle seule "19% des ventes" de la rentrée - période qui s'étale de fin juin à mi septembre. Le cabinet Nielsen IQ s'est appuyé sur les prix de 20.000 à 30.000 produits relatifs à la rentrée scolaire (écriture, accessoires, colles, produits de classement, cahiers...), en excluant la maroquinerie (trousses et cartables), dans 5.960 magasins au total.

"On n'est vraiment pas sur un panier de courses comparé d'une année sur l'autre", insiste Aurélie Bazin, de Nielsen IQ, défendant sa méthodologie. "Ce sont des données dans lesquelles on a confiance, parce qu'on sait que c'est vraiment représentatif du marché", ajoute-t-elle. Fin juillet, l'UFC-Que Choisir avait déploré, selon des données reposant sur un relevé de prix en ligne pour 118 fournitures, des tarifs en hausse d'au moins 2% pour le tiers de ces articles.

L'UFC-Que Choisir conseille d'acheter les fournitures indispensables "fin août" car leur prix a tendance à "s'envoler début septembre". Malgré la baisse persistante des effectifs scolaires du premier et second degré, le chiffre d'affaires total réalisé par les industriels des fournitures entre fin juin et fin août a augmenté de 1,3% par rapport à 2024, pour atteindre 337 millions d'euros, indique l'étude de Nielsen IQ. L'AIPB représente 145 marques nationales d'équipement et de fournitures scolaires et de bureau.