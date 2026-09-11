Auto-Les USA et le reste du monde divergent clairement-Stellantis

par Nora Eckert

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a souligné jeudi soir au cours d'une conférence d'analystes l'ampleur de la divergence actuelle au sein des marchés automobiles mondiaux, entre les Etats-Unis et partout ailleurs.

Le groupe automobile franco-italo-américain doit naviguer dans un contexte politique et commercial américain de plus en plus divergent par rapport aux autres régions du monde, dont l'Europe, en particulier sur la manière dont les constructeurs automobile mondiaux peuvent appréhender des partenariats avec des acteurs chinois, a-t-il ajouté.

"Nous voyons clairement que le monde est divisé en deux choses: une, ce sont les Etats-Unis (...) et puis nous avons le reste du monde", a dit Antonio Filosa à une conférence organisée par Jefferies.

Un des défis pour Stellantis et ses concurrents est de développer des véhicules pour le marché américain, d'où proviennent la majeure partie des bénéfices, alors que la réglementation et la demande des consommateurs y sont très différentes des autres marchés mondiaux.

Aux Etats-Unis, le groupe né de la fusion entre PSA et FCA s'appuie uniquement sur une ingénierie et un développement local, a poursuivi Antonio Filosa, tandis que sur les autres marchés, comme l'Europe, il a recours a des partenariats avec des constructeurs automobiles chinois, tels Leapmotor 9863.HK et Dongfeng 600006.SS .

Si dans le cadre de ces partenariats, aucun modèle n'est prévu pour les Etats-Unis, a ajouté le directeur général de Stellantis, des accords similaires passés par d'autres constructeurs automobiles sont dans le viseur de l'administration Trump, comme la co-entreprise entre Ford Motor

F.N et le chinois Geely 0175.HK en Europe.

L'administration Trump accuse ce type de partenariat de soutenir l'expansion globale des constructeurs automobiles chinois, tandis que Ford y voit une nécessaire adaptation à la nouvelle réalité du monde et un moyen de devenir plus léger et plus agile à travers ces partenariats.

(Reportage Nora Eckert; Version française Gilles Guilaume; Edité par)