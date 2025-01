Auto: les constructeurs européens demandent un chemin "réaliste" vers la décarbonation

(AOF) - "Agissez maintenant pour éviter des dommages irréparables à la compétitivité alors que la croissance des véhicules électriques ralentit et que les tensions commerciales augmentent". C’est le message adressé aux dirigeants de l’UE par le nouveau président de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (Acea), Ola Källenius, patron de Mercedes Benz, dans une lettre publiée aujourd’hui. "Une industrie automobile européenne florissante est essentielle pour stimuler la croissance économique et la compétitivité ", souligne-t-il.

Ola Källenius demande de trouver un chemin réaliste vers la décarbonation de l'industrie automobile, "guidé par le marché et non par des pénalités", mais aussi de trouver une solution aux coûts disproportionnés des objectifs d'émissions de CO2 pour 2025 pour les voitures et les camionnettes, et de mettre en œuvre les recommandations du rapport Draghi à savoir créer un cadre réglementaire qui renforce la compétitivité des industries européennes.

"Le pacte vert européen doit faire l'objet d'un réalignement pour le rendre moins rigide, plus flexible et pour transformer la décarbonation de l'industrie automobile en un modèle économique vert et rentable", affirme Ola Källenius.

"L'action politique aujourd'hui ne pourrait être plus cruciale, car les derniers chiffres provisoires indiquent une baisse de près de 6 % des immatriculations de nouvelles voitures électriques en 2024" avec une part de marché également en recul de 1 % à 13,6 %, "loin de la forte augmentation nécessaire pour atteindre les objectifs stricts en matière de CO2 dans les années à venir".