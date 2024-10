Auto File : Une guerre commerciale, ça vous tente ?

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - Par Nick Carey , European Autos Correspondent Bonjour de Londres!

Une fois de plus, nous nous trouvons en terrain inconnu. Après de nombreux mois d'échanges, l'Union européenne a finalement voté en faveur de pour l'imposition de droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Ses détracteurs avaient prévenu que l'UE risquait de déclencher une guerre commerciale si elle imposait des droits de douane. Mardi, ils se sont sans doute sentis justifiés, car la Chine a répondu par des droits de douane réciproques sur les importations de brandy en provenance de l'UE. Cette guerre commerciale naissante risque de s'intensifier. En effet, le gouvernement chinois a souligné, lors de l'annonce des droits sur le brandy, que son enquête antidumping et antisubventions sur les produits porcins de l'UE se poursuivait.

Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui..

* Le vote de l'UE et le mojo de l'Allemagne

* Tavares minimise les problèmes de Stellantis aux Etats-Unis

* Robotaxi s'interroge sur pour Tesla

L'Europe avance sans Berlin Avec le vote de l'UE vendredi, les barrières commerciales contre les VE chinois sont en place pour une grande partie de l'hémisphère occidental.

La Grande-Bretagne, qui fait souvent figure d'exception, se retrouve coincée entre les droits de douane de l'UE et ceux, bien plus élevés, des États-Unis et du Canada. Le vote en faveur de droits de douane pouvant aller jusqu'à 45 % ne devrait pas empêcher les Chinois de vendre des VE en Europe et certains constructeurs automobiles chinois ont déjà indiqué qu'ils n'augmenteraient pas leurs prix en Europe en conséquence. Mais il a également mis en évidence les divisions de l'UE sur les droits de douane et l'influence décroissante de l'Allemagne - du moins pour l'instant - au sein de l'Union. La France, la Grèce, l'Italie et la Pologne ont clairement fait savoir avant le vote qu'elles voteraient en faveur des droits de douane, ce qui leur a permis d'obtenir suffisamment de soutien pour appuyer la mesure. D'autant plus que l'Espagne a appelé à un compromis mais s'est finalement abstenue de voter.

Mais comme le rapporte ici mon collègue de Reuters Philip Blenkinsop , le gouvernement allemand en difficulté, qui a voté contre, n'a pas pu faire valoir auprès des autres États membres ses inquiétudes quant aux dommages qu'une guerre commerciale pourrait causer à son industrie automobile. Lecture recommandée:

* Rio Tinto fait la cour au producteur de lithium Arcadium

* Cuivre La demande de VE reste forte

* Le rallye pétrolier fait une pause dans l'attente de la prochaine action d'Israël

Tavares: quels sont les grands problèmes américains? Dans ses premiers commentaires à la fin de la semaine dernière, suite à une réduction significative des perspectives de bénéfices en raison d'un important excédent de stocks sur le marché américain, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a balayé les problèmes comme étant simplement une " petite erreur opérationnelle " Un choix de mots intéressant, étant donné que les investisseurs semblent ne pas être d'accord. Les actions de Stellantis ont chuté de près de 43 % depuis le début de l'année, un rebondissement étonnant dans l'histoire du constructeur automobile qui a vu Tavares passer rapidement du statut de demi-dieu intouchable de l'industrie à celui de mortel dont le contrat expire au début de 2026. Tout en minimisant l'ampleur de la crise américaine de Stellantis, M. Tavares a également laissé la porte ouverte à d'éventuelles réductions des dividendes et des rachats d'actions l'année prochaine, ce qui a fait chuter les actions du constructeur automobile à leur plus bas niveau depuis juillet 2022. M. Tavares a également rejeté les rumeurs persistantes de fusion entre Stellantis et Renault en les qualifiant de "pures spéculations " Entre-temps, Stellantis est engagée dans une lutte de plus en plus âpre avec le syndicat United Auto Workers sur le marché américain. La semaine dernière, le constructeur automobile a intenté une action en justice contre l'UAW, arguant que le syndicat avait violé son contrat en menaçant de faire grève à cause des retards pris par Stellantis dans les investissements prévus. Stellantis a ensuite déposé lundi huit actions en justice supplémentaires contre l'United Auto Workers et 23 unités locales. Cela pourrait devenir intéressant.

Les investisseurs espèrent des spécificités du robotaxi de Tesla Elon Musk n'est pas étranger aux promesses audacieuses concernant la capacité des voitures électriques Tesla fabriquées par son entreprise à se conduire elles-mêmes. En 2019, Elon Musk a déclaré qu'il était "très confiant" dans le fait que l'entreprise disposerait de robotsaxis opérationnels dès l'année suivante. Ce qui n'est toujours pas le cas cinq ans plus tard. Mais après avoir abandonné les plans pour des VE abordables plus tôt cette année, Musk a promis un dévoilement majeur d'un produit robotaxi Tesla qui aura lieu ce jeudi. L'anticipation de la présentation du robotaxi a dopé l'action de Tesla face à la baisse de la demande de VE. Naturellement, après les promesses et prédictions passées concernant le robotaxi, comme l'écrit mon collègue Abhirup Roy ici , les questions abondent sur ce que Musk va présenter, s'il s'agit d'un produit réel et combien de temps il faudra attendre avant qu'il ne génère réellement des revenus pour le fabricant de VE. Les investisseurs qui s'intéressent à ce genre de choses pensent avant tout à gagner de l'argent. Cela est d'autant plus vrai que Tesla a annoncé la semaine dernière une hausse moins importante que prévu de ses livraisons au troisième trimestre, les incitations et les offres de financement proposées aux clients n'ayant pas réussi à en convaincre suffisamment pour qu'ils achètent ses modèles électriques vieillissants.

Trump redouble d'efforts pour imposer des droits de douane au Mexique Après avoir lancé l'idée de droits de douane de 100 % sur les voitures importées aux États-Unis en provenance du Mexique, le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a réitéré cette menace le week-end dernier, menaçant de droits de douane allant jusqu'à 200 % . Cette déclaration est intervenue quelques jours après que M. Trump a affirmé que s'il remportait les élections le mois prochain, aucun État américain ne serait en mesure d'interdire les voitures ou les camions à essence sur le site . Mais comme nous l'avons découvert après l'élection de Trump en 2016, il est beaucoup plus facile de dire que de faire changer les règles commerciales entre le gouvernement américain et le Mexique ou de surmonter, par exemple, les règles de la Californie concernant les voitures circulant sur ses propres routes. L'ancien ALENA a été renégocié pour devenir l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (ou USMCA, qui n'est pas, je le répète, une chanson des Village People), mais qui est loin de la révision massive promise par M. Trump. La mise en place de droits de douane considérables annulant essentiellement cet accord commercial pourrait s'avérer difficile. Et les efforts déployés par l'administration Trump en 2019 pour empêcher la Californie de fixer ses propres réglementations en matière d'émissions des véhicules ont donné lieu à des poursuites judiciaires et ont finalement été abandonnés après l'entrée en fonction de Joe Biden en 2021. Rien n'est impossible, mais cela ressemble à des collines escarpées à gravir pour une éventuelle deuxième administration Trump.

Tours rapides

La Chine a demandé à l'Organisation mondiale du commerce (WTO) de se prononcer sur les droits de douane élevés imposés par le Canada sur les VE fabriqués en Chine ainsi que sur les produits en acier et en aluminium.

General Motors a temporairement interrompu la production de camions et de SUV dans deux usines d'assemblage au Texas et au Michigan en raison des fournisseurs qui ont été touchés par l'ouragan Helene.

Nissan a déclaré qu'elle investirait un montant non divulgué dans ChargeScape et déploierait les services de l'entreprise de technologie de charge de batterie à ses conducteurs de VE aux États-Unis et au Canada.

Stellantisdéclare qu'elle commencera à produire la nouvelle version de son SUV moyen Jeep Compass en 2025 dans son usine de Melfi dans le sud de l'Italie.

Riviana réduit ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année et n'a pas atteint les prévisions de livraisons pour le troisième trimestre en raison d'une pénurie de pièces et d'un ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques.

Rédaction: Alexandra Hudson