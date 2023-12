Auto File : Les projets audacieux en matière de véhicules électriques prennent du plomb dans l'aile

11 décembre - Joe White Correspondant Global Autos joe.white@thomsonreuters.com Salutations de la Motor City! Il ne reste plus que trois semaines en 2023. Qui est désolé de voir cette année s'éloigner. Quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Qu'à cela ne tienne! C'est toujours le moment de l'année où l'on regarde en arrière pour en tirer des leçons qui peuvent aider à faire avancer les choses. C'est certainement le cas dans le monde de l'automobile, et plus particulièrement en ce qui concerne les véhicules électriques. C'est ce que nous allons voir, et bien plus encore. C'est parti! Aujourd'hui - * Les constructeurs automobiles repensent leurs projets de véhicules électriques coûteux * La Chine continue de subventionner les VE * Tesla se bat pour la marque "Autopilot" La réalité des VE en 2023 Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing dans la bouche. Cet aphorisme, inventé par l'ancien champion de boxe Mike Tyson, s'applique désormais au monde des véhicules électriques Il y a deux ans à peine, les dirigeants de l'industrie automobile se vantaient des milliards qu'ils prévoyaient de dépenser pour des vagues de nouveaux véhicules électriques et des gigantesques usines de batteries pour véhicules électriques. Aujourd'hui, ces mêmes dirigeants s'efforcent de rassurer les investisseurs en leur montrant qu'ils maîtrisent les budgets des véhicules électriques et qu'ils s'engagent à restituer aux actionnaires une part plus importante des liquidités générées par leurs camions et leurs SUV à moteur à combustion. Les détours de la stratégie EV - menés par GM, Ford et Volkswagen - ne signifient pas la fin de l'abandon des véhicules à combustion, s'accordent à dire les cadres et les analystes de l'industrie. Les prévisions varient, , mais elles indiquent toutes une augmentation significative des ventes et de la production de VE dans le monde au cours de la prochaine décennie, en particulier en Chine. Ce qui a changé, ce sont les attentes concernant la rapidité avec laquelle les acheteurs de voitures ordinaires à revenu moyen adopteront les véhicules électriques, et la rapidité avec laquelle les coûts des batteries des VE baisseront pour permettre aux constructeurs automobiles de réaliser des bénéfices sur des véhicules vendus à des prix abordables pour les familles moyennes. Les réponses à ces questions sont les suivantes: pas encore, et pas assez vite: Pas encore, et pas assez vite. Que nous réserve l'année 2024? De nouvelles querelles sur les subventions publiques aux VE. Aux États-Unis, la politique en matière de VE fera l'objet d'une bataille électorale. Les constructeurs automobiles occidentaux, quant à eux, s'efforceront de réduire les coûts de production des VE avant que les constructeurs chinois ne creusent l'écart. Lecture essentielle * Les participants au sommet sur le climat s'affrontent sur le pétrole et le gaz * Les grandes entreprises se font payer pour le carbone * Les concessionnaires automobiles américains ont le blues La Chine continue de subventionner les véhicules électriques Pékin a mis en place de nouvelles normes techniques qui indiquent que 90 % des "véhicules à énergie nouvelle" sur le marché continueront à bénéficier d'avantages fiscaux, selon Reuters. Les VE qui n'ont que 200 km d'autonomie peuvent en bénéficier, tout comme les hybrides rechargeables qui peuvent parcourir 43 km (ou 26,72 miles) uniquement grâce à leurs batteries. En juin, le gouvernement chinois a présenté des plans visant à dépenser 72 milliards de dollars en subventions pour les VE - reflétant les subventions pour les VE de la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Aux États-Unis, il est de plus en plus difficile pour certains VE populaires de bénéficier d'allègements fiscaux en raison de l'entrée en vigueur de règles plus restrictives en matière de contenu national. Ces règles visent à limiter l'accès des fabricants chinois de batteries au marché américain. Tesla se bat contre la Californie à propos de la marque "Autopilot" Tesla soutient que le fait que les régulateurs californiens n'aient pas objecté, il y a plusieurs années, à l'utilisation par le constructeur automobile du terme "Autopilot" pour décrire son système de conduite assistée les empêche de pénaliser Tesla pour l'utilisation de ce nom aujourd'hui Le département californien des véhicules motorisés accuse maintenant Tesla de faire une fausse publicité pour Autopilot en tant que technologie de conduite autonome. Tesla fait face à de multiples enquêtes fédérales et étatiques sur Autopilot , ainsi qu'à des poursuites civiles. L'entreprise a repoussé les régulateurs et les plaignants civils en faisant valoir qu'elle divulgue les limites d'Autopilot et que les conducteurs sont responsables de l'utilisation de la technologie en toute sécurité. À Washington, le refus de Tesla de fixer des limites à l'utilisation d'Autopilot a exacerbé un conflit entre le National Transportation Safety Board et les régulateurs de la National Highway Traffic Safety Administration, selon un rapport du Washington Post publié dimanche. La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a demandé à la NHTSA d'ordonner à Tesla d'utiliser une technologie permettant de limiter l'utilisation d'Autopilot aux routes pour lesquelles il a été conçu. L'agence ne l'a pas encore fait. Huawei courtise Audi et Mercedes La société chinoise de télécommunications Huawei a demandé à Audi et à Mercedes d'envisager d'acheter des participations dans les activités de Huawei dans le domaine des voitures intelligentes, rapporte Reuters. Audi et Mercedes ont refusé de commenter, tout comme Huawei. Le géant chinois de la technologie souhaite développer ses activités dans le domaine des voitures intelligentes au-delà de la Chine, dans la perspective d'une introduction en bourse qui pourrait valoriser ses activités dans le domaine des voitures intelligentes à 35 milliards de dollars. Depuis 2017, le gouvernement américain a renforcé les sanctions contre Huawei , craignant que la technologie de l'entreprise n'ouvre la porte à des menaces de sécurité de la part du gouvernement de Pékin - des accusations que Huawei a démenties. Plus de licenciements pendant les vacances Le méga-fournisseur allemand Bosch s'ajoute à la liste des entreprises qui réduisent leur personnel pendant les fêtes de fin d'année, également connues sous le nom de "saison des bains de glace". Bosch a déclaré qu'il supprimerait 1 500 emplois en Allemagne d'ici à 2025. Des bonds rapides - Les fonds de pension nordiques se regroupent sur le site pour exiger que Tesla respecte les syndicats et les droits des travailleurs. Un conflit entre la direction de Tesla et des mécaniciens suédois a pris de l'ampleur dans la région nordique et s'est transformé en une vaste contestation de la position antisyndicale d'Elon Musk. - BMW et Nio ont reçu des cadeaux de vacances anticipés de la part du gouvernement chinois: Nio et la marque Spotlight de BMW, une coentreprise avec la société chinoise Great Wall , ont été ajoutés à la liste des constructeurs automobiles approuvés par le gouvernement. - La startup américaine de batteries ONE a nommé Paul Humphries , membre du conseil d'administration, au poste de directeur général, en remplacement du fondateur Mujeeb Ijaz, qui deviendra directeur de la technologie. ONE a licencié un quart de son personnel le mois dernier Auto File est publié les lundis, mercredis et vendredis. 