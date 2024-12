Auto File - Le recul de Trump sur les VE et les bonnes affaires de l'Europe en matière de VE

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - Par Nick Carey , European Autos Correspondent

Salutations de Londres! Nous approchons des fêtes de fin d'année, mais le rythme des nouvelles s'est plutôt accéléré en cette fin d'année. Dans une semaine normale, l'annonce par General Motors du débranchement de son unité de robotaxi Cruise, après y avoir investi 10 milliards de dollars depuis 2016, aurait été remarquable. Mais dans le monde de l'automobile, les semaines d'information normales n'existent plus vraiment. Wall Street a haussé les épaules en apprenant la nouvelle et les analystes ont déclaré que, bien qu'il s'agisse d'un œil noir pour GM, il valait mieux que de continuer à brûler de telles sommes d'argent sans pouvoir en tirer grand-chose. Un accident survenu en octobre 2023 , au cours duquel une voiture Cruise a heurté une piétonne et l'a traînée sur 20 pieds, n'a pas aidé. La sortie de GM intervient plus de deux ans après que son rival Ford se soit retiré du secteur des véhicules autonomes et souligne une fois de plus que la maîtrise de la science des voitures réellement autonomes est beaucoup plus difficile que ce que l'on avait imaginé et qu'elle coûte des sommes colossales.

Ce qui nous amène au dossier Auto d'aujourd'hui..

* Trump s'en prend aux VE

* Les grandes remises sur les VE en Europe

* Stellantis abandonne l'héritage de Tavares

Trump s'en prend aux politiques de Biden en matière de VE

Lors de sa campagne électorale, le président élu Donald Trump a promis de réduire les réglementations sur les voitures à carburant fossile et d'annuler ce qu'il a appelé le mandat de Joe Biden sur les véhicules électriques. Comme l'ont rapporté en exclusivité mes collègues de Reuters Jarrett Renshaw et Chris Kirkham, l'équipe de transition de M. Trump a élaboré une proposition pour donner suite à cette promesse de campagne. Pour en savoir plus, consultez le site .

L'équipe de M. Trump recommande des changements radicaux visant à supprimer le soutien aux VE et aux stations de recharge et à renforcer les mesures bloquant l'importation de voitures, de composants et de matériaux de batteries en provenance de Chine.

L'équipe de transition propose également d'imposer des droits de douane sur tous les matériaux de batteries au niveau mondial afin de stimuler la production américaine, tout en négociant des exemptions pour les alliés. Le plan de l'équipe de transition réorienterait l'argent actuellement destiné aux stations de recharge et à rendre les VE abordables vers les priorités de la défense nationale, y compris la garantie d'un approvisionnement en batteries et en minerais essentiels à leur fabrication sans la Chine. Dans une autre exclusivité, les journalistes de Reuters Jarrett Renshaw, Rachael Levy et Chris Kirkham ont rapporté que l'équipe de transition de M. Trump propose d'abandonner l'exigence de déclaration des accidents de voiture à laquelle Tesla d'Elon Musk s'oppose, ce qui pourrait paralyser la capacité du gouvernement américain à enquêter et à réglementer les véhicules dotés de systèmes de conduite automatisée.pour en savoir plus, consultez le site . Musk a dépensé plus d'un quart de milliard de dollars pour aider Trump à se faire élire. Jusqu'à présent, son retour sur investissement semble assez prometteur.

Les rabais sur les véhicules électriques en Europe Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à de nouveaux objectifs stricts en matière d'émissions de CO2 pour 2025, ce qui signifie qu'au moins une voiture sur cinq qu'ils doivent vendre doit être un véhicule électrique, bien au-delà de la part de 13 % des voitures électriques cette année. Comme le rapportent mes collègues de Reuters Gilles Guillaume et Alessandro Parodi, les constructeurs se préparent à atteindre ces objectifs en augmentant les prix des modèles à moteur à combustion et en prévoyant des remises importantes pour les véhicules électriques afin d'inciter les consommateurs à abandonner les modèles à carburant fossile. Pour en savoir plus, consultez le site . Tout en faisant frénétiquement pression sur Bruxelles pour qu'elle assouplisse les règles qui, selon eux, leur coûteront 15 milliards d'euros (15,74 milliards de dollars) d'amendes l'année prochaine, les constructeurs automobiles prennent également des mesures, Volkswagen, Stellantis et Renault ayant augmenté les prix des modèles à moteur à combustion de plusieurs centaines d'euros au cours des deux derniers mois pour rendre les prix des VE plus attrayants. VW, qui devrait être le plus durement touché par les nouveaux objectifs en raison de ses volumes de vente élevés, a déjà réduit le prix de sa voiture compacte électrique ID3 sur plusieurs marchés, et d'autres remises sont attendues prochainement. Les constructeurs automobiles craignent que cela ne se traduise par une baisse des ventes de moteurs à combustion et une diminution de l'activité des fournisseurs, tout en courant le risque que les consommateurs choisissent de rester sur la touche plutôt que d'acheter un modèle à carburant fossile plus cher ou un véhicule électrique à prix réduit.

Stellantis: Carlos qui?

Le président de Stellantis, John Elkann, agit rapidement pour démanteler l'héritage de l'ancien directeur général Carlos Tavares et rétablir les relations avec les concessionnaires, les partenaires de l'industrie, les gouvernements et les travailleurs. Pendant qu'elle cherche un nouveau directeur général , Stellantis est dirigée par un comité exécutif intérimaire placé sous la houlette d'Elkann. Moins d'une semaine après le départ de Carlos Tavares, Stellantis a annoncé qu'elle rejoindrait l'ACEA, le groupe de pression européen de l'automobile, à l'adresse . Comme le rapportent mes collègues Giulio Piovaccari et Nora Eckert, selon une source, Stellantis a quitté l'ACEA au début de l'année 2023 parce que Tavares a opté pour une stratégie de lobbying indépendante sans consulter le conseil d'administration au préalable. Pour en savoir plus, consultez le site . Tavares s'est également opposé aux appels de l'ACEA pour que l'UE assouplisse ses objectifs d'émissions de CO2 pour 2025, une position qui n'a pas été soutenue par les associations européennes de concessionnaires de Stellantis. Mais Stellantis a rapidement apaisé les tensions lors d'une réunion des distributeurs européens de Stellantis à Amsterdam, qui s'est tenue quelques jours seulement après la démission de M. Tavares. Il s'agit là d'un enchaînement d'événements tout à fait remarquable. Il y a six mois, Tavares était considéré comme un géant invincible dans le monde de l'automobile. Sa chute a été rapide, mais les mesures prises rapidement par l'entreprise pour mettre fin à sa politique ont jusqu'à présent permis à l'action de Stellantis d'effacer une partie des pertes importantes qu'elle a subies cette année. Quant à M. Tavares lui-même, lors de sa première interview depuis son départ de Stellantis, il a qualifié son départ pour cause de désaccords stratégiques d'"amicale "

La grande dépréciation de Volkswagen L'actionnaire principal de Volkswagen, Porsche SE, a averti qu'il pourrait déprécier la valeur de sa participation dans le premier constructeur automobile européen à hauteur de 20 milliards d'euros (21 milliards de dollars), ce qui montre à quel point la crise des coûts de VW a ébranlé la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise. Le constructeur automobile allemand doit faire face à des coûts élevés, à une concurrence féroce de la part de ses rivaux chinois et à un conflit prolongé et amer avec des syndicats puissants au sujet d'éventuelles fermetures d'usines et de réductions de salaires en Allemagne. La direction de Volkswagen et les représentants syndicaux ont négocié jusque tard dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre d'une ultime série de négociations sur la réduction des coûts avant Noël, les responsables syndicaux déclarant qu'il était loin d'être évident qu'un compromis était possible. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Volkswagen a proposé aux travailleurs nouvellement syndiqués de son usine d'assemblage du Tennessee une augmentation de salaire de 14 % sur quatre ans, ainsi qu'une option de participation aux bénéfices.

Tours rapides

- Les actions de Tesla ont atteint un niveau record de 415 la semaine dernière, le fabricant de véhicules électriques prolongeant son rallye dans le sillage de l'élection présidentielle américaine, tandis qu'un juge du Delaware a ouvert la voie à Tesla pour lancer des appels afin de rétablir le plan de rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk. - Nissan réaffectera le directeur financier Stephen Ma à la direction de ses activités en Chine en janvier, dans le cadre d'un remaniement très médiatisé du constructeur automobile japonais en crise, qui supprime des milliers d'emplois dans le monde entier. - Hyundai et son partenaire chinois BAIC investiront 1,1 milliard de dollars dans leur coentreprise qui produit et vend des voitures Hyundai en Chine. - Le fabricant chinois de véhicules électriques Nio s'efforcera d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts, tout en essayant de stimuler la croissance des ventes qui a maintenant deux ans de retard. - Les syndicats des principaux constructeurs automobiles japonais visent des augmentations de salaire pour les négociations salariales pour la première fois en sept ans, a déclaré la Confédération des syndicats des travailleurs de l'automobile du Japon.