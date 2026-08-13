Australie-Meta dit avoir supprimé 756.000 comptes Facebook et Instagram détenus par des moins de 16 ans

Meta META.O a déclaré jeudi avoir supprimé plus de 750.000 comptes soupçonnés d’appartenir à des Australiens âgés de moins de 16 ans depuis que Canberra a adopté une loi leur interdisant l'accès aux réseaux sociaux, la maison-mère de Facebook et Instagram ayant promis de prendre davantage de mesures.

Entre l’entrée en vigueur de l’interdiction en décembre 2025 et le mois de juin, le groupe dit avoir désactivé 462.000 comptes Instagram et 294.000 comptes Facebook suspects, contre 331.000 et 173.000 comptes respectivement en janvier.

Meta a déclaré vouloir se conformer au nouveau règlement, auquel le groupe s'était précédemment opposé, alors que le gendarme australien des médias envisage de poursuivre certaines plateformes, dont des filiales du géant américain des réseaux sociaux, qu'il accuse de ne pas avoir fait assez pour se mettre en conformité.

"La mise en application de la réglementation se poursuit, et ces chiffres continueront d’augmenter", a dit Meta dans un communiqué.

"Nous partageons l’objectif du gouvernement australien qui consiste à garantir aux jeunes une expérience en ligne sûre et adaptée à leur âge, et nous respectons nos obligations légales", a ajouté l’entreprise.

Aucune autre plateforme n’a publié de données de conformité correspondant à la période indiquée par Meta, mais les chiffres du gouvernement australien, ainsi que de nombreuses études indépendantes, ont montré que plus de huit jeunes de moins de 16 ans sur dix étaient encore présents sur les réseaux sociaux au cours des trois premiers mois de l’interdiction.

Adoptée fin 2024 après des jours de débats houleux, la loi avait été proposée par le Premier ministre Anthony Albanese, qui avait fait valoir que les réseaux sociaux présentaient des risques pour la santé physique et mentale des enfants.

Des représentants de Meta, de TikTok, Google GOOGL.O et Snapchat SNAP.N doivent témoigner vendredi dans le cadre d'une enquête parlementaire sur ces changements, tout comme des responsables des autorités de régulation et du gouvernement.

(Byron Kaye; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)