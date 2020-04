Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Australie-La Haute cour se prononcera le 7 avril pour le cardinal Pell Reuters • 02/04/2020 à 06:28









MELBOURNE, 2 avril (Reuters) - La Haute cour d'Australie se prononcera le 7 avril sur l'appel interjeté par le cardinal George Pell, ancien conseiller du pape François et ex-trésorier du Vatican, condamné en mars 2019 à six ans de réclusion pour des faits d'abus sexuels sur des mineurs à la fin des années 1990. George Pell, plus haut responsable catholique à avoir été jugé coupable de faits de pédophilie, s'est tourné devant la plus haute juridiction du pays après que sa condamnation a été confirmée en août dernier par la Cour d'appel de l'Etat de Victoria. La décision de la Haute cour devrait mettre fin au feuilleton judiciaire de celui qui fut l'archevêque de Melbourne dans les années 1990. (Sonali Paul; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.