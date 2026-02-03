Australie-La banque centrale relève ses taux pour la première fois en deux ans

La banque centrale australienne (RBA) a relevé mardi son taux directeur pour la première fois en deux ans, citant une croissance économique plus rapide qu'anticipé et déclarant que l'inflation allait vraisemblablement rester au-dessus de l'objectif pendant un moment.

Avec la Banque du Japon (BoJ), la RBA est la seule banque centrale d'un pays développé à resserrer actuellement sa politique monétaire, tandis que des baisses de taux sont anticipées aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. La Banque centrale européenne (BCE) devrait elle prolonger la pause qu'elle a décidée.

Six mois après sa dernière baisse des taux, en août dernier, la RBA a annoncé à l'issue de sa réunion de politique monétaire relever les taux d'intérêt de 25 points de base à 3,85%.

Les marchés misaient à 78% sur la probabilité d'un resserrement monétaire ce mardi, en raison du niveau inopinément élevé de l'inflation au quatrième trimestre alors que le taux de chômage s'est pour sa part établi en décembre à un plus bas de sept mois.

"Bien que la hausse de l'inflation est considérée comme reflétant des facteurs temporaires, il est évident que la demande privée progresse plus rapidement qu'attendu, les tensions sur les capacités sont plus importantes qu'évalué auparavant et les conditions sur le marché du travail sont un peu resserrées", a déclaré le comité de la RBA dans un communiqué.

Il a jugé "approprié" de relever les taux en raison de "l'inflation qui devrait rester supérieure à l'objectif pendant un certain temps".

A la suite du communiqué, les investisseurs ont revu à la hausse la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire en mai, désormais anticipé à 75%.

(Stella Qiu; version française Jean Terzian)