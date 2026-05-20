AustralianSuper recrute Sarah Carney, de Microsoft, pour diriger le développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds de retraite AustralianSuper a nommé mercredi Sarah Carney au poste de responsable de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, une première pour l'entreprise, dans le cadre de sa volonté d'accélérer l'intégration de l'IA dans l'ensemble de ses activités.

Voici quelques détails:

* Mme Carney a passé dix ans chez Microsoft, où elle occupe actuellement le poste de directrice nationale de la technologie pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

* Le plus grand fonds de pension d'Australie a indiqué que Mme Carney prendrait ses fonctions fin juillet, sans toutefois préciser la date exacte de son arrivée.

* Mike Backeberg, directeur des plateformes du fonds, a déclaré que cette nomination marquait une étape majeure dans l'évolution technologique du fonds.