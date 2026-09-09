Austal reçoit une offre de rachat pour sa filiale américaine, avec une valorisation pouvant atteindre 1,35 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé mercredi avoir reçu une offre de la société américaine Wildcat Infrastructure concernant ses activités aux États-Unis, pour une valeur d'entreprise comprise entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars.
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