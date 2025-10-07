Aurubis relève la prime du cuivre européen pour 2026 à un niveau record de 315 dollars la tonne

La prime atteint un niveau record alors que les pénuries font grimper les prix du cuivre

La prime européenne d'Aurubis était de 228 $/tonne depuis 2023

Le plus grand fondeur de cuivre d'Europe, Aurubis NAFG.DE , facturera aux clients européens une prime de 315 dollars par tonne métrique pour le cuivre raffiné l'année prochaine, ont déclaré trois sources de marché mardi, un record pour la société allemande.

La prime est payée en plus du prix de la Bourse des métaux de Londres pour le cuivre, utilisé dans l'énergie et la construction, et est en hausse de 38% par rapport à 228 $ la tonne en 2025 et les deux années précédentes.

Aurubis n'a pas souhaité faire de commentaires.

Cette prime record intervient alors que les craintes de pénuries de cuivre l'année prochaine ont poussé les prix du cuivre au LME CMCU3 à un plus haut de 16 mois de 10 800 dollars la tonne lundi. Le métal a gagné environ 8% au cours du mois dernier et se négociait à 10 698,50 $ à 1027 GMT mardi.

Le mois dernier, le mineur Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie, la deuxième plus grande mine de cuivre au monde, après une coulée de boue mortelle. La mine Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo et la mine El Teniente au Chili ont également connu des perturbations cette année.

La suspension de la production à Grasberg, qui a conduit Freeport à revoir à la baisse les prévisions de ventes de son unité indonésienne pour cette année et l'année prochaine, a incité les analystes à ajuster leurs prévisions concernant l'équilibre du marché du cuivre.

Avec la perte de 273 000 tonnes de cuivre de Grasberg entre septembre et décembre, le cuivre affichera son plus grand déficit d'approvisionnement depuis 2004, a déclaré la Société Générale dans une note du 29 septembre. Bank of America, quant à elle, a plus que doublé son estimation du déficit du marché du cuivre en 2026 à 350 000 tonnes.