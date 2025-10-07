 Aller au contenu principal
Aurubis relève la prime du cuivre européen pour 2026 à un niveau record de 315 dollars la tonne
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Aurubis no comment, contexte)

Le plus grand fondeur de cuivre d'Europe, Aurubis NAFG.DE , facturera aux clients européens une prime de 315 dollars par tonne métrique pour le cuivre l'année prochaine, ont déclaré trois sources du marché mardi, un record pour la société allemande.

La prime est payée en plus du prix du cuivre à la Bourse des métaux de Londres et est en hausse de 38% par rapport aux 228 dollars la tonne en 2025 et les deux années précédentes.

Aurubis n'a pas souhaité faire de commentaires.

Cette prime record intervient alors que les craintes d'une pénurie de cuivre l'année prochaine ont poussé les prix du cuivre au LME CMCU3 à un plus haut de 16 mois de 10 800 dollars la tonne lundi.

Le mois dernier, le mineur Freeport-McMoRan FCX.N a déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie après une coulée de boue mortelle, tandis qu'il y a également eu des perturbations à la mine de Kamoa-Kakula en République démocratique du Congo et à la mine chilienne d'El Teniente.

