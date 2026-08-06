Aurubis : bond de 31% du bénéfice sur 9 mois, porté par le métal et le recyclage

Premier producteur de cuivre européen, Aurubis affiche de solides performances financières sur les 9 premiers mois de son exercice 2025/2026. Porté par la hausse des cours des métaux et la montée en puissance de ses investissements stratégiques, le groupe allemand vise le haut de sa fourchette de prévisions annuelles.

Forte progression des résultats opérationnels sur neuf mois

Sur cette période, Aurubis AG a enregistré une nette accélération de son activité et de sa rentabilité.

Son résultat opérationnel avant impôts (EBT) a grimpé de 31% pour atteindre 374 millions d'euros. L'EBITDA opérationnel s'est élevé à 570 MEUR contre 462 MEUR il y a un an à la même période.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 29% pour atteindre 17,769 MdsEUR, principalement tiré par la hausse générale des cours des métaux

La dynamique financière s'est particulièrement accélérée au 3e trimestre (avril à juin 2026). Le groupe a généré un EBT opérationnel de 149 MEUR contre 57 MEUR un an plutôt. Ce chiffre est nettement supérieur au résultat du 2e trimestre : 121 MEUR. D'un trimestre à l'autre, le résultat opérationnel pour les mois d'avril à juin 2026 a été façonné par un résultat métal plus solide lié à la hausse des prix du cuivre, par des revenus d'acide sulfurique nettement plus élevés et par une augmentation des revenus de l'activité de recyclage.

La performance du producteur allemand de cuivre s'explique principalement par une utilisation élevée des capacités de production et un meilleur résultat métal, tiré par la hausse des cours des métaux (en particulier les métaux précieux). Les autres leviers de croissance incluent des revenus plus élevés tirés des ventes d'acide sulfurique, une légère augmentation des gains issus du traitement des matières recyclées et la hausse des revenus liés aux ventes de produits en cuivre.

Le groupe bénéficie également d'un effet de base favorable, la période équivalente de l'exercice précédent ayant été pénalisée par un grand arrêt de maintenance programmé sur son site bulgare.

Solidité des segments et impact temporaire sur la trésorerie

Les deux divisions du groupe ont contribué à l'amélioration globale des résultats :

- le segment Multimetal Recycling a réalisé un EBT opérationnel de 87 MEUR après neuf mois (contre 36 MEUR il y a un an), enregistrant une nette hausse par rapport aux trimestres précédents.

- le segment Custom Smelting & Products a vu son EBT opérationnel progresser à 355 MEUR (contre 342 MEUR il y a un an),

Côté bilan, la rentabilité opérationnelle des capitaux engagés (ROCE) s'établissait à 9,4% au 30 juin 2026, dépassant le niveau de l'année précédente (9,1%) et en nette progression par rapport au trimestre précédent (8,1%). Cette hausse s'explique principalement par la tendance à la hausse des résultats sur les neuf premiers mois.

En revanche, le flux net de trésorerie (net cash flow) s'établit à -28 MEUR sur neuf mois (contre 357 MEUR un an plus tôt). Ce repli s'explique par le stockage temporaire d'une plus grande quantité de produits intermédiaires dans le cadre de la mise en service progressive de l'extension de la raffinerie en Bulgarie, un effet d'inventaire voué à se rééquilibrer d'ici la fin de l'exercice. Le flux net de trésorerie est également soumis à des fluctuations au cours de l'exercice fiscal, lesquelles se rééquilibrent au fil de l'année.

Le free cash-flow subit par conséquent la même pression sous le poids conjugué des investissements stratégiques majeurs (CAPEX) et de la hausse du besoin en fonds de roulement. Il ressort sur 9 mois encore négatif à -435 MEUR contre -276 MEUR un an plus tôt.

En réaction à cet impact sur le cash-flow et aux coûts de montée en puissance prolongés de certains projets (notamment aux Etats-Unis), l'action Aurubis (-5%) enregistre un repli sur les marchés financiers, les investisseurs privilégiant la prudence à court terme malgré l'amélioration des bénéfices d'exploitation.

Déploiement accéléré du plan d'investissement de 1,7 MdEUR

Outre la publication de ses résultats sur 9 mois, Aurubis a indiqué avoir franchi de nouvelles étapes clés dans la mise en oeuvre de sa stratégie "Aurubis Performance 2030 - Forging resilience. Leading in multimetal" au cours des derniers mois. Environ 90% de son programme d'investissement stratégique de près de 1,7 MdEUR était réalisé à la fin du mois de juin 2026.

D'ailleurs, le plus gros producteur de cuivre en Europe a mis en service avec succès en juillet l'un de ses projets les plus importants : le Complex Recycling Hamburg, un investissement de 190 MEUR. La nouvelle usine de recyclage optimisera considérablement les flux de matières sur le site de Hambourg et apportera une contribution financière positive substantielle une fois sa pleine capacité atteinte.

De plus, Aurubis Richmond, la première fonderie secondaire de recyclage multimétaux aux Etats-Unis, poursuit sa montée en puissance. La phase 1 s'achèvera au cours de l'exercice 2026/27 et la phase 2 au cours de l'exercice 2027/28. Aurubis est reconnu pour sa technologie de pointe et ses capacités de traitement de son système de recyclage. Il est ainsi considéré comme un pionnier du recyclage multimétaux durable sur le marché américain. Le nouveau site ouvre également des perspectives de croissance rentable supplémentaire le long de la chaîne de valeur métallurgique aux Etats-Unis.

Enfin, l'extension de la raffinerie de cuivre en Bulgarie touche à sa fin. Les mesures préparatoires à la mise en service progressive progressent comme prévu. Avec cette extension, Aurubis augmente la capacité de sa raffinerie locale de cuivre de 50%, pour la porter à 340 000 tonnes de cuivre raffiné.

Objectifs annuels confirmés

Fort de ces résultats, Aurubis confirme ses prévisions pour l'exercice 2025/26 et anticipe un EBT opérationnel compris entre 425 et 525 MEUR, ainsi qu'un ROCE opérationnel entre 10 et 12%. Compte tenu de la trajectoire observée au cours des neuf premiers mois, la direction précise qu'elle s'attend désormais à atteindre un résultat opérationnel situé dans le haut de cette fourchette de prévisions.