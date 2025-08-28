Aurora s'associe à McLeod Software pour gérer les expéditions de camions autonomes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aurora Innovation AUR.O va intégrer sa plateforme de camionnage autonome dans le système de gestion des transports de McLeod Software afin d'en stimuler l'adoption, ont annoncé les deux entreprises jeudi.

Une intégration API à la technologie d'Aurora permettra aux clients mutuels de gérer les expéditions autonomes avec le logiciel TMS de McLeod.

"En rencontrant les clients là où ils se trouvent dans leur TMS existant, nous leur facilitons l'accès aux avantages des camions autonomes en termes de sécurité et d'efficacité", a déclaré Ossa Fisher, présidente d'Aurora.

Ce partenariat intervient alors que d'autres startups de camionnage autonome, comme Plus et Waabi , développent leur propre technologie et tentent de s'emparer de parts de marché.

Des tests bêta de l'intégration d'Aurora sont en cours et McLeod prévoit de proposer cette fonctionnalité à ses clients l'année prochaine.

La commercialisation des véhicules à conduite autonome, en particulier des camions, est un long chemin qui passe par l'obtention d'autorisations réglementaires, des dizaines d'heures d'essais et de lourds investissements en capital.

Aurora a lancé des opérations commerciales sans conducteur plus tôt cette année au Texas - un État favorable à la technologie de conduite autonome - en utilisant sa technologie phare Aurora Driver pour le camionnage longue distance.

McLeod fournit des logiciels de gestion de la logistique du camionnage et du courtage de fret à plus de 1 200 clients.