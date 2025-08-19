 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aurora en baisse après la divulgation d'une position courte par Kerrisdale Capital
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions d'Aurora Innovation AUR.O en baisse de 5,9 % à 6,06 $

** Kerrisdale Capital révèle une position à découvert de dans la société de technologie des camions autonomes

** Reuters n'a pas pu vérifier les affirmations faites dans le rapport et la société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

** La dépendance d'Aurora à l'égard d'un modèle en étoile pour le camionnage autonome est économiquement inférieure au camionnage direct avec personnel, selon le vendeur à découvert

** Kerrisdale estime que l'opportunité réelle est plus proche de 20 milliards de milles, moins que la revendication d'Aurora d'un marché adressable de 200 milliards de milles

** Les camions autonomes seront beaucoup plus chers que ne le prétend Aurora, les partenaires de fabrication s'attendant à une augmentation des coûts d'au moins 50 % - Kerrisdale

** Jusqu'à la dernière clôture, AUR a augmenté de ~2 % cette année

