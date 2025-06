Auris Gestion dévoile un fonds investissant majoritairement dans la BITD européenne

(AOF) - Auris Gestion lance European Shield Fund, un nouveau fonds investissant majoritairement dans les secteurs de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) européenne. Il est ainsi investi en permanence pour 51% minimum de son actif net dans les secteurs de la BITD européenne et peut, dans une optique de diversification, investir jusqu’à 49% de son actif net dans des secteurs économiques liés à la souveraineté et l’autonomie européenne (dont les infrastructures, utilities, banques, alimentation, énergie, santé, technologie…).

" European Shield Fund bâtit son portefeuille en sélectionnant d'abord plus de 700 entreprises européennes identifiées pour leur rôle dans la BITD européenne ou encore au sein de secteurs stratégiques, puis en affinant systématiquement cet univers à l'aide de filtres quantitatifs tels que la qualité financière, la croissance et la valorisation de l'entreprise, afin de réduire ce nombre à 300 valeurs ", explique le gestionnaire d'actifs.

L'équipe de gestion étudie alors le newsflow et les valorisations long terme pour cibler 70-100 valeurs, avant de finaliser un portefeuille de 50-60 lignes, avec une pondération limitée par titre et une discipline stricte de prises de bénéfices, garantissant à la fois diversification et résilience afin de construire un portefeuille équilibré par secteur, pays et thème d'investissement.

Dans le cadre de son approche multicaps, le fonds sera investi pour 70% minimum de son actif net en actions large caps et pourra être investi jusqu'à 30% en petites et moyennes capitalisations (avec un maximum de 10% en petites capitalisations).