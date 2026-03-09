 Aller au contenu principal
Aureus, soutenu par les fils de Trump, fusionne avec le fabricant de drones Powerus
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du communiqué de Dominari aux paragraphes 7 à 11)

Aureus Greenway AGH.O , une société de clubs de golf soutenue par les fils du président américain Donald Trump, a déclaré lundi qu'elle fusionnerait avec Powerus dans le cadre d'une opération visant à faire entrer en bourse la société de technologie des drones.

Cette transaction est la dernière en date des investissements croissants d'Eric et Donald Trump Jr. dans le secteur des drones, après l'accord de 1,5 milliard de dollars conclu le mois dernier entre le fabricant de drones israélien XTEND et la société JFB Construction JFB.O , basée en Floride.

Les drones sont devenus une priorité d'achat pour le Pentagone et sont largement utilisés en Ukraine, où la densité des systèmes de défense aérienne près des lignes de front limite le déploiement d'avions conventionnels.

Cette dépendance croissante a également attiré d'importants financements de la Silicon Valley vers les start-up spécialisées dans les drones et l'intelligence artificielle militaire, ce qui a fait grimper les valorisations d'entreprises américaines telles qu'Anduril Industries et Shield AI.

Powerus, créée en 2025 par Andrew Fox, fabrique des drones lourds qui peuvent transporter des charges utiles industrielles allant jusqu'à 675 kg. L'entreprise propose également des services visant à transformer les bateaux habités existants en navires télécommandés ou entièrement autonomes.

M. Fox devrait occuper les fonctions de directeur général et de président de la société issue de la fusion, a indiqué Aureus dans un document réglementaire.

La valeur de l'opération n'a toutefois pas été divulguée.

Dans le cadre de la fusion prévue, Aureus a engagé Dominari Securities pour l'aider à lever environ 9 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs, dont la société de drones Unusual Machines UMAC.A et le groupe Agostinelli, a déclaré Dominari dans un communiqué séparé.

Dominari compte les deux frères Trump parmi ses actionnaires, avec une participation d'environ 6 % chacun, tandis qu'Unusual Machines a fait appel à Trump Jr. en tant que conseiller en novembre 2024.

Powerus a également obtenu un financement supplémentaire du Korea Climate & Governance Improvement Fund, qui a accepté d'acheter pour 50 millions de dollars d'actions du fabricant de drones, a ajouté M. Dominari.

La fusion devrait être finalisée à l'été 2026,a précisé M. Dominari.

