Le coup d'envoi de Dunkerque-Reims retardé à cause du brouillard

On ne l’avait pas vu venir. Le coup d’envoi de la rencontre entre l’USL Dunkerque et le Stade de Reims est, pour l’heure, retardé à cause d’ un très épais brouillard . À 20h45, heure initiale, la purée de pois dans laquelle est enveloppée le stade Marcel-Tribut depuis une bonne heure n’avait pas disparu et a obligé le corps arbitral à lancer le protocole habituel pour savoir si le choc de la 26 e journée de Ligue 2 pourra bien avoir lieu.

À partir de ce moment-là, le compte à rebours est lancé et la réponse doit être donnée avant 45 minutes . Pendant que les joueurs ont fait des allers-retours entre les vestiaires et la pelouse pour s’échauffer et que Damien Perquis devait combler au micro de beIN Sports, les officiels sont montés plusieurs fois en tribunes en espérant que le brouillard s’évapore.…

EL pour SOFOOT.com