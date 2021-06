AURES TECHNOLOGIES : NOMBRE D'ACTIONS ET DROITS DE VOTE AU 19 MAI 2021

Information relative au nombre total de droits de vote existant et d'actions composant le capital social à la date de publication de l'avis préalable à l'assemblée générale du 24 juin 2021

Article R.225-73-1 du Code du Commerce

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 19 mai 2021 4 000 000 Nombre de droits de vote théoriques : 5 402 455

Nombre de droits de vote exerçables : 5 331 119

A propos d'Aures

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.

Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group - RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).

** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69579-20210519-declaration-droits-de-vote.pdf

