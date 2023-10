AURES TECHNOLOGIES : CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'ALERTE

Lundi 16 octobre 2023

Convocation d'une assemblée générale ordinaire dans le cadre de

la procédure d'alerte

Le Groupe AURES informe avoir procédé à la convocation d'une assemblée générale dans le cadre des dispositions des articles L.234-1 et R.234-3 du Code de Commerce.

Cette convocation intervient suite à la demande des commissaires aux comptes par courrier recommandé reçu en date du 2 octobre 2023.

Cette assemblée générale, au cours de laquelle sera présenté le rapport spécial d'alerte des commissaires aux comptes, se tiendra le 2 novembre 2023.

L'avis de convocation paraîtra au BALO du 18 octobre prochain.

Eu égard à cette convocation et à l'information donnée en date du 23 août 2023 sur les négociations en cours et l'avertissement sur une situation de trésorerie très tendue, le Groupe AURES annonce publier un communiqué immédiatement après celui-ci relatif à la conclusion définitive d'un accord de financement octroyé par un groupe industriel dans le cadre des négociations préalablement mentionnées.

Cet accord vient s'inscrire dans les actions menées par le Groupe pour améliorer sa situation de trésorerie à l'horizon de douze mois.

A propos d'AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth, AURES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK), digitales et applicatives pour tous les secteurs du Point de Vente.

Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, en Tunisie - ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

