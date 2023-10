Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aures: le titre s'envole, accord de financement conclu information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Aures, dont la situation de trésorerie est très tendue, s'envole en Bourse ce lundi suite à la conclusion définitive d'un accord de financement octroyé par un groupe industriel.



La nouvelle faisait grimper le titre de plus de 120% à la Bourse de Paris ce lundi.



Cet accord, qui prévoit la mise en place d'un emprunt obligataire convertible d'un montant nominal de 3,2 millions d'euros avec Advantech, va permettre au spécialiste des technologies sur points de vente d'améliorer sa situation de trésorerie à l'horizon de douze mois.



Advantech s'est spécialisé dans les systèmes intelligents liés à l'Internet des objets (IoT) présent dans des secteurs tels que l'informatique embarquée, les transports, la surveillance environnementale ou la logistique connectée.



A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission et de la conversion en actions ordinaires nouvelles des obligations convertibles sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital serait ramenée à 0,83% après conversion.





Valeurs associées AURES TECHNO. Euronext Paris +128.57%