AUPLATA MINING GROUP : Report de la publication des comptes semestriels 2019 à fin décembre

Comme indiqué en date du 31 octobre 2019 (lire le communiqué de presse), les opérations d'apport et de consolidation intervenues au cours du 1er semestre 2019, ont nécessité des traitements comptables spécifiques et la prise en compte pour la première fois des comptes de la principale filiale, Brexia Goldplata Perú SAC.

Du fait d'un travail plus conséquent qu'anticipé, lié à la complexité de l'application et de la mise en œuvre de la norme IFRS 3 « Regroupement d'entreprises », Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) publiera ses comptes semestriels 2019, audités par ses co-commissaires aux comptes, d'ici la fin du mois de décembre, au lieu du 15 décembre 2019 initialement prévu.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@auplata.fr +33 (0)1 53 67 36 74