AUPLATA MINING GROUP : Production 1er trimestre 2023 - Point de situation sur les concessions - Report de la publication du Rapport annuel 2022

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) (la "Société") fait un point de situation (i) sur la production du Groupe au titre du 1 er trimestre 2023 au Maroc, au Pérou et en Guyane française et la comparaison par rapport au 1 er trimestre 2022, (ii) sur les concessions et (iii) sur la publication du Rapport annuel 2022.

Production réalisée au 1 er trimestre 2023

MAROC

1 er Trim 2023 1 er Trim 2022 Variation T1 2023

versus T1 2022 Minerai traité (en tonnes) 88 100 87 680 0,48% Concentré de Plomb (en tonnes) 5 950 6 120 -2,78% Concentré de zinc (en tonnes) 735 695 5,76% Dont argent dans les concentrés de plomb et de zinc (en tonnes) 8,76 8,73 0,34%

Le 1 er trimestre 2023 présente une production très proche à celle du 1 er trimestre 2022, seul le concentré de plomb est en léger recul qui devrait se rétablir au cours de l'année 2023.

PÉROU

1 er Trim 2023 1 er Trim 2022 Variation T1 2023

versus T1 2022 Minerai traité (en tonnes) 13 169 34 726 -62,08% Concentré de Plomb (en tonnes) 630 1 326 -52,54% Concentré de Zinc (en tonnes) 810 2 948 -72,52% Concentré de cuivre (en tonnes) 56 127 -55,76%

Le 1 er trimestre 2023 présente un net recul de la production comparativement à celle du 1 er trimestre 2022. Cette variation s'explique par la crise politique, la situation économique complexe et les graves troubles sociaux que traversent le Pérou depuis décembre 2022 ayant eu pour conséquence un arrêt de la production. AMG, comme les principaux opérateurs miniers au Pérou, a été contrainte, pour notamment garantir la sécurité de ses salariés, d'arrêter temporairement ses activités. Vu le contexte, la reprise progressive des activités depuis début mars 2023 est encourageante.

GUYANE FRANÇAISE

1 er Trim 2023 1 er Trim 2022 Variation

T1 2023

versus

T1 2022 Minerai traité (en tonnes) 13 894 4 344 220% Or produit 71 981 - NA Titrage moyen d'or fin estimé

(en %) 92,40% 0,00% NA

Le 1 er trimestre 2023 n'est pas comparable avec le 1 er trimestre 2022 vu l'arrêt temporaire de l'activité de l'usine de « Dieu Merci » suite à la décision du Tribunal Administratif de la Guyane du 30 septembre 2021 ( Voir Communiqués de presse des 6 octobre 2021 et du 31 mars 2022). La production du premier trimestre 2021 a, malgré une pluviométrie exceptionnelle depuis 2 ans, été retrouvée démontrant ainsi la capacité constante de recherche d'amélioration des compétences internes et des procédés de production de la société.

Point de situation sur les concessions "Dieu Merci", "Renaissance" et "La Victoire"

La Société informe le marché que suite au renouvellement des trois concessions "Dieu Merci", "Renaissance" et "La Victoire" ( Voir Communiqué de presse du 2 mai 2022 ), France Nature Environnement et Guyane nature Environnement ont intentées des recours en annulation des Décrets desdits renouvellements devant le Conseil d'état. La Société a dû faire appel à des avocats dans le cadre de ces procédures, tout en travaillant conjointement avec les services de l'état dans la défense des intérêts en jeu. La Société tiendra informée le marché de ces procédures.

Report de la publication du Rapport annuel 2022

La finalisation des comptes statutaires d'AMG Pérou ayant été retardée du fait des évènements politiques survenus dans le pays, le processus de vérification des comptes par les Commissaires en charge de l'audit a été de facto également retardé. De ce fait, le Groupe n'est pas en mesure de pouvoir publier son Rapport annuel sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 au 30 avril 2023. Le Groupe concentre ses efforts pour publier le Rapport annuel 2022 au plus tard fin mai 2023. La Société informera le marché, en fonction de la date de publication effective du Rapport annuel 2022, de son impact éventuel sur le calendrier de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370 – mnémo : ALAMG – ICB : 1777 Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

