AUPLATA MINING GROUP : Point de situation mensuel sur la production et les opérations - Point RSE

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), fait un point de situation sur la production du groupe du mois d'août 2021, sur ses opérations ainsi qu'une actualisation sur le développement de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).

GUYANE FRANCAISE

Août 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 4 917 45 247 Or produit avant affinage (en grammes) 25 592 253 188 Titrage d'Or fin estimé (en pourcentage) 92,5% 93,5%

PEROU

Août 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 10 506 67 573 Concentré de Zinc (en tonnes) 831 5 335 Concentré de Plomb (en tonnes) 352 2 751 Concentré de Cuivre (en tonnes) 40 174

MAROC

Août 2021 Total 2021 Minerai traité (en tonnes) 24 480 185 500 Concentré de Zinc (en tonnes) 215 1 720 Concentré de Plomb (en tonnes) 1 740 12 255

GUYANE FRANÇAISE

Le chiffre d'affaires du mois d'août devrait s'approcher des 1,3 M€ avec une production d'environ 26 kg d'or brut. Cette performance est en légère baisse par rapport à la moyenne mensuelle depuis le début de l'année qui se situe autour de 30 kg. Cet écart s'explique notamment par des opérations de maintenance.

Au niveau de la gestion du camp, les travaux d'agrandissement de la base vie de "Dieu Merci" se poursuivent avec l'installation de nouveaux bungalows, notamment l'agrandissement du quartier féminin qui est en cours d'assemblage. La réception d'une nouvelle pirogue améliore sensiblement les conditions de ravitaillement et de transport du site. Une réflexion est en cours quant à la mise en place d'une base vie avancée sur le site de Couriège lors du prochain déploiement des activités d'exploration sur cette zone.

Exploration

La campagne d'exploration débutée le 20 août dernier sur la Concession de "Dieu Merci" se poursuit.

L'équipe de géologie a été renforcée avec l'intervention d'un prestataire, la Société GexplOre, consultant ayant une expérience dans le bouclier guyanais ainsi que dans les différentes provinces métallogéniques de l'Afrique de l'Est et Centrale.

Après les études IP et magnétiques, les équipes sont passées à la phase forage profond (forage diamant).

Pour le moment, les forages d'exploration sont concentrés sur la zone d'Autorisation d'ouverture de travaux miniers (AOTM) de "Dieu Merci".

Parmi 23 zones ciblées, 22 ont vu les travaux d'exploration débuter. Le planning de forage est pratiquement respecté, avec 700 mètres forés sur les 800 mètres planifiés. La campagne totalise 2 000 mètres.

PÉROU

Le chiffre d'affaires du mois d'août atteint $USD 2 000 000.

Les travaux d'optimisation ont permis d'augmenter la qualité des concentrés. Le concentré de cuivre atteint une concentration en cuivre de 30,59%. Le concentré de Plomb atteint quant à lui 70,53%, ce qui est supérieur à la moyenne depuis le début de l'année qui s'élève à 60,21%. Enfin le concentré de Zinc présente une concentration de 53,41%, également supérieure à la moyenne depuis le début de l'année qui est de 50,64%.

En parallèle, l'installation de nouveaux équipements ces dernières semaines devrait permettre d'atteindre un traitement journalier de 400 tonnes contre 300 tonnes actuellement.

Les travaux d'exploration de la mine "El Santo" et plus particulièrement de la veine "El Angel" se poursuivent et sont en phase avec le plan d'exécution. Au 31 août, 2 410 mètres avaient été forés. Ces travaux permettront d'actualiser les ressources de la mine selon la norme NI 43 101.

Quant à l'exploration de "Sandra 104", potentielle nouvelle zone d'extraction, la cartographie géologique s'étend désormais sur 213 hectares répertoriés. 8 structures de surface ont été découvertes confirmant le grand potentiel géologique de cette concession. L'échantillonnage des sols a déjà commencé.

Le nouveau projet "San Miguel" qui représente l'un des plus importants potentiels des actifs péruviens d'AMG Pérou a été cartographié sur une surface de 1 820 hectares laissant apparaître 3 anomalies. L'équipe d'exploration a par ailleurs identifié 9 structures minéralisées. Afin de confirmer et d'augmenter le degré de confiance des indices identifiés, des forages profonds (forages diamants) seront réalisés à compter du 15 septembre.

POINT RSE

En tant qu'acteur engagé pour la planète et l'humanité, le groupe AMG met tout en œuvre afin de réduire l'impact de ses opérations, en exerçant ses activités de manière durable dans les territoires où elle opère.

Depuis sa création en 2019, le groupe se conforme à la réglementation applicable à ses activités et fait évoluer ses normes et processus pour aligner ses performances sur les meilleures pratiques de l'industrie et les Objectifs de Développement Durable de l'ONU.

Depuis le début de l'année 2021 ont notamment été réalisés :

Communautés

Pérou : Des contrôles à l'entrée de l'usine continuent d'être effectués à titre de prévention de la Covid-19. La vaccination a également été encouragée auprès de nos salariés.

Formations Pérou : Dans le cadre du plan annuel de formation Santé et Sécurité au Travail, 7 032 heures de formation ont été réalisées.

Guyane Française : Entretien et réfection de portions de la piste entre le dégrad de PK6 et le site de "Dieu Merci" au bénéficie également de l'accès à la commune de Saint-Élie.

Pérou : Afin de produire du compost qui sera après donné aux communautés proches de nos sites, un compostage de nos déchets organiques a été mis en place.

Environnement

Guyane Française : La construction de la pépinière et l'installation d'un système d'irrigation automatique ont été achevés en mai 2021. Depuis plus de 15 000 graines de 10 espèces endogènes de la forêt amazonienne sont cultivées pour permettre de réaliser la réhabilitation des sites.

Surveillance interne au Pérou et en Guyane Française : AMG réalise en interne un grand nombre des contrôles environnementaux.

La gestion des déchets

La gestion des déchets - Pérou : Actuellement, 54,51% des déchets générés au Pérou ont été recyclés.

Guyane Française : En Guyane française, le partenaire d'AMG, "La Guyanaise Recycling", a d'ores et déjà évacué 15 tonnes de déchets ferreux liés à des exploitations antérieures à la création du Groupe en 2019.

Economique

Pérou : En 2021, plus de 210 personnes ont été recrutées, en privilégiant le recrutement local.

Pérou : Avec le souci constant de l'amélioration de la qualité de vie des communautés, le groupe a décidé d'allouer près de 100 000 € pour parrainer des projets communautaires s'inscrivant dans cet objectif.

AMG en bref

Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

ISIN : FR0013410370- ALAMG; ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 74

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : xplqksaZYmjGl55vaJ5lm5RnZ5plk2KWmWmVm5eeap+Za2pgnWxhbJjGZnBhnmps

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70956-amg-cp-13092021-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com