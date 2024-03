Auplata Mining Group – Le Groupe AMG a le plaisir de vous informer que sa filiale CMT a nommé Monsieur Abdellah MOUTTAQI en tant que Vice-président exécutif.

Auplata Mining Group a le plaisir de vous informer que sa filiale CMT a nommé Monsieur Abdellah MOUTTAQI en tant que Vice-président exécutif.

Avec une carrière riche et diversifiée, Monsieur MOUTTAQI apporte à la CMT une expérience précieuse acquise en tant qu’ancien Secrétaire Général de l’Office National

des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), en tant que Professeur à l’Université Cadi-Ayyad et Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique et comme membre

du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et de la Fédération de l’Industrie Minérale (FDIM). Sa participation active aux conférences et aux travaux de plusieurs

institutions internationales marque son engagement pour un secteur minier durable et responsable.

L’intégration de Monsieur MOUTTAQI renforce la détermination de la Compagnie Minière de Touissit à promouvoir une exploitation minière durable et responsable. L’expérience

considérable de Monsieur MOUTTAQI est essentielle pour aborder les différents défis du secteur et pour stimuler la croissance continue de l’entreprise.

Monsieur MOUTTAQI s’attachera à dynamiser l’activité de la Compagnie Minière de Toussit en prospectant de nouvelles opportunités de croissance. Mr MOUTTAQI supervisera

également la coordination des activités stratégiques au sein de la CMT, en s’assurant que les opérations minières à travers nos différents sites soient alignées avec les objectifs

de croissance de l’entreprise.