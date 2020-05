Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait état des indicateurs d'activité du 1er trimestre 2020 de sa filiale marocaine, la Compagnie Minière de Touissit (CMT) dont elle détient indirectement une participation contrôlante de 37,04%.

Comme ce fut le cas pour AMG, l'un des principaux impacts de la pandémie de COVID-19 pour CMT est la diminution du prix des métaux de base, du fait notamment de la réduction de la demande globale. En particulier, le cours du plomb est en repli de -17% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Des mesures sanitaires ont été mises en œuvre afin de protéger les collaborateurs et agents de CMT de la contamination, tout en poursuivant l'activité minière à un rythme réduit. Une commission, diligentée par les pouvoir publics, contrôle régulièrement le respect par la CMT des recommandations émises par le Ministère de la santé marocain, et procède à des tests aléatoires sur les salariés. A ce jour aucun cas positif n'a été détecté.

Afin de compenser la diminution du prix des concentrés, CMT a choisi, comme l'a fait AMG, de maximiser sa production. Le volume de vente des concentrés est ainsi en hausse de +5% sur la période.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 s'élève à 8,3 M€1, contre 10,9 M€1 à la même période l'année précédente, en raison essentiellement de la diminution des prix des métaux de base. L'activité est ainsi en recul de -24%2 sur ce 1er trimestre.

Investissements

Les investissements au cours du 1er trimestre 2020 se sont élevés à 2,5 M€1 contre 0,4 M€1 sur la même période de 2019. Cette augmentation significative est due en grande partie au rythme de croisière atteint par les travaux de creusement du nouveau puit sur le site principal d'exploitation d'Ighrem Aoussar de la mine de Tighza.

Endettement financier

L'endettement financier été ramené à 18,7 M€1 suite au remboursement des échéances BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement), ce qui représente une diminution de -16% par rapport à la situation au 31 décembre 2019.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

1 Les chiffres en euros sont convertis au taux moyen EUR/MAD du trimestre considéré. 2019 : 10,8047 | 2020 : 10,6477

2 Les variations sont calculées sur une base en euros