AUPLATA MINING GROUP : COVID-19 : Point de situation au 30 avril 2020 - Report de la publication du Rapport financier annuel

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait un nouveau point sur la situation face à l'épidémie de Covid-19, consécutif au premier communiqué de presse du 30 mars 2020.

COVID-19 : Point de situation au 30 avril 2020

AMG a mis en place toutes les mesures sanitaires et organisationnelles appropriées et recommandées par les autorités gouvernementales des pays dans lesquels le Groupe est implanté. Grâce à ces mesures de vigilance, le groupe est heureux qu'aucun collaborateur n'ait été à ce jour contaminé par le virus.

GUYANE FRANÇAISE

L'exploitation du site de Dieu Merci a été suspendue le 7 avril 2020 et depuis cette date :

Les salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail ont été mis en activité partielle, ce qui représente 64% des effectifs ;

Cinq salariés, outre les agents de sécurité, sont présents sur le site afin : d'assurer les activités d'entretien et de maintenance de l'outil industriel ; de procéder, dans la mesure du possible, aux contrôles environnementaux requis.

La direction met en place les procédures et les règles sanitaires indispensables à la protection des salariés dans le cadre du redémarrage du site, lesquelles seront mise en œuvre dès que les modalités pratiques de sortie du confinement le permettront.

PÉROU

La durée du confinement ayant été prorogée jusqu'au 10 mai 2020 au Pérou, AMG continue, conformément aux règlementations spécifiques applicables, d'assurer à un rythme réduit, la continuité de ses activités. Cette décision reste sujette à toutes nouvelles recommandations et/ou restrictions gouvernementales à venir face à l'évolution de la crise sanitaire.

MAROC

Malgré l'état d'urgence décrété au Maroc, le secteur minier figure parmi les secteurs d'activité autorisés à continuer à opérer afin d'assurer les activités minimales indispensables pour la continuité des opérations.

L'équipe marocaine a donc décidé de renforcer les mesures préventives afin d'assurer la sécurité de ses salariés et d'assurer à un rythme réduit la continuité de ses activités. Cette décision reste sujette à toutes nouvelles recommandations et/ou restrictions gouvernementales à venir face à l'évolution de la crise sanitaire.

Report de la publication du Rapport financier annuel 2019

Conformément à la recommandation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publiée le 30 mars 2020, aux termes de laquelle :

"Dans le contexte actuel de crise sanitaire et compte tenu des mesures décidées pour limiter la diffusion de l'épidémie de Coronavirus, l'ESMA et les régulateurs nationaux, dont l'AMF, ont conscience des difficultés rencontrées par les émetteurs qui pourraient compromettre leur capacité à publier leurs rapports financiers dans les temps.

Dans ce contexte, il est attendu des émetteurs qui ne pourraient pas publier leur rapport financier dans les délais qu'ils communiquent à l'AMF et au marché toute anticipation d'un éventuel retard de publication sur le calendrier réglementaire, les raisons de ce retard et une date prévisionnelle de publication."

L'épidémie a retardé la finalisation des comptes statutaires des différentes filiales, le processus de vérification des comptes par les Commissaires aux comptes en charge de l'audit est de facto également retardé. De ce fait, le Groupe ne sera pas en état de publier son Rapport financier annuel sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 au 30 avril 2020. Le Groupe concentre ses efforts pour publier ce rapport au plus tard le 30 juin 2020.

Compte tenu de l'impossibilité actuelle de pouvoir anticiper la durée de cette pandémie, AMG n'est pas en mesure de communiquer précisément les conséquences de ces évènements sur ses opérations et le fera dès que la situation se normalisera. AMG informera le marché de toute évolution notable de la situation sur son activité.

