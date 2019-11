AUPLATA MINING GROUP : Autorisation préfectorale de mise en production de l'usine de Dieu Merci

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) est heureux d'annoncer la signature ce jour, vendredi 22 novembre 2019, de l'Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la mise en production de l'usine de Dieu Merci.

AMG prévoit de débuter prochainement les opérations de hot commissioning (mise en service à chaud), phase préalable nécessaire avant le démarrage de l'usine et son fonctionnement à pleine capacité. Il est estimé que les activités afférentes à ces opérations de hot commissioning dureront entre 30 et 45 jours.

Luc Gérard, Président - Directeur général d'AMG déclare : « Nous sommes très heureux de cette décision de confiance accordée par les autorités françaises. Notre rigueur et notre professionnalisme ont porté leurs fruits. C'est avec responsabilité que nous abordons cette nouvelle étape pour notre entreprise et pour la filière aurifère en Guyane française. Je remercie l'ensemble de nos actionnaires qui nous ont fait confiance pendant cette première année ensemble. Nous maintenons le cap avec l'ambition inchangée de faire d'AMG une junior minière de premier plan. »

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com

