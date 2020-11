Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aung San Suu Kyi et sa LND favorites des élections législatives en Birmanie Reuters • 08/11/2020 à 07:08









RANGOUN, 8 novembre (Reuters) - La Birmanie tient ce dimanche des élections législatives aux airs de référendum sur un gouvernement qui reste populaire dans son pays mais dont la réputation internationale est entaché d'allégations de génocide dans la crise des Rohingya. La Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de la dirigeante Aung San Suu Kyi devrait s'imposer pour un deuxième mandat après des décennies de régime militaire. Bien qu'Aung San Suu Kyi bénéficie du soutien de la population birmane, qui la considère comme une héroïne de la démocratie, sa victoire sera vraisemblablement moindre comparé à l'élection de 2015. Plus de 37 millions de personnes sont enregistrées sur les listes électorales, mais la peur liée à l'épidémie de coronavirus qui se propage rapidement en Birmanie pourrait faire baisser le taux de participation. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dit espérer des "élections pacifiques, sans encombres et crédibles" qui permettraient aux centaines de milliers de Rohingya réfugiés au Bangladesh de rentrer "en toute sécurité et dans la dignité". La campagne de répression des Rohingya lancée en 2017 par l'armée a poussé plus de 730.000 membres de cette minorité musulmane à se réfugier au Bangladesh. Des enquêtes des Nations unies ont conclu que cette campagne avait été lancée avec "une intention génocidaire". (Thu Thu Aung, Zaw Naing Oo et Sam Aung Moon version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.