Aumovio, filiale de Continental, fait ses débuts à la Bourse de Francfort

L'équipementier automobile Aumovio AMV0n.DE , issu de Continental CONG.DE , est entré pour la première fois à la Bourse de Francfort jeudi, à un prix de 35 euros par action.

Les actionnaires de Continental reçoivent automatiquement une action Aumovio supplémentaire dans leur portefeuille pour chaque deux actions qu'ils détiennent.

La division automobile découpée marque la première cotation au Prime Standard cette année en Allemagne.

Étant donné qu'il s'agit d'une scission, l'entreprise ne recevra pas d'argent frais à la suite de son entrée en Bourse.