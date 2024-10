Augros Cosmetic Packaging : Opas au prix de 7 euros par action

(AOF) - Le groupe familial Bourgine a annoncé un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de Augros Cosmetic Packaging au prix de 7 euros par action. Il fait ressortir une prime de 23% par rapport au 30 septembre. La société Participations et Financière Bourgine contrôlée par le groupe familial Bourgine a décidé d’apporter sa participation dans le capital de la société Augros Cosmetic Packaging, représentant actuellement 50,43% du capital et 56,48% des droits de vote, à une société créée pour les besoins de l’opération, la société PBRM Industries.

Après la réalisation de cet apport, le groupe familial Bourgine détiendra de manière directe et indirecte 73,89% du capital et 75,98% des droits de vote.

A l'issue de la réalisation cet apport qui devrait intervenir au cours des prochaines semaines, la société PBRM Industries franchira en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote et déposera auprès de l'autorité des marchés financiers un projet d'offre publique obligatoire sous la forme d'une OPA simplifiée sur les actions de Augros Cosmetic Packaging au prix de sept 7 euros par action. Elle serait éventuellement suivie d'un retrait obligatoire.

Les membres du groupe familial Bourgine ont constaté que la cotation de l'action Augros Cosmetic Packaging sur Euronext ne permettait d'assurer qu'une faible liquidité du titre et que les contraintes réglementaires et administratives pesant sur les sociétés dont les titres sont inscrits aux négociations sur Euronext n'était pas en adéquation avec la taille de l'entreprise. Dans un contexte de baisse d'activité, la sortie de la cotation permettrait à la société de réduire ses coûts de fonctionnement.

A la demande de la société, la cotation des actions de la société sera suspendue le 1er octobre 2024. Augros Cosmetic Packaging demandera la reprise de la cotation de ses actions dès le 2 octobre 2024.

