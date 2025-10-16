 Aller au contenu principal
Augmentation du trafic passagers dans les aéroports de Vinci
information fournie par AOF 16/10/2025 à 09:47

(AOF) - Au troisième trimestre, le trafic dans les aéroports gérés par Vinci a augmenté de 4,2%, pour un total de 94 millions de passagers accueillis, soit une hausse de 3,8 millions. Le groupe a profité d’une bonne performance durant l’été sur la plupart de ses sites, grâce notamment aux taux élevés de remplissage des avions et à une offre de sièges des compagnies aériennes en hausse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil de 15 administrateurs jusqu’en 2026, Pierre Anjolras étant directeur général depuis mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette,

- progression régulière de la part de l’international dans les revenus, à 54,6 %, et dans le carnet de commandes, à 70 %,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale net zéro carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,

- lancement d’emprunts verts,

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions, au nombre de 11 au 1 er trimestre, et par la participation au « great grid partnership » britannique de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique d’ici 2030 ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes record de 72 Mds€, dont 70 % à l’international.

- Situation financière maîtrisée à fin mars : 21,3 Mds€ de dette nette, 18,3 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Réduction de la disparité des marges entre concessions autoroutières (les 2/3 du bénéfice opérationnel) et construction ;

- Marasme persistant de la construction, notamment l’immobilier, en repli de 5,3 % à fin mars ;

- Après une avancée de 1,2 % du chiffre d’affaires et de 3,4 % du bénéfice net, objectifs 2025 inchangés d’une hausse des revenus et du résultat net, hors impact fiscal en France :

- autoroutes : trafic en légère hausse,

- aéroports : croissance du trafic passagers moindre que celle de 2024,

- VINCI Energies : stabilité de l’activité égale à et marge opérationnelle au moins égale,

- Cobra IS : chiffre d’affaires minimal de 7,5 Mds€ et marge opérationnelle consolidée,

- VINCI Construction : stabilité des revenus et marge opérationnelle en légère hausse ;

Valeurs associées

VINCI
121,800 EUR Euronext Paris +1,16%
