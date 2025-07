Augmentation du capital social et du flottant de VusionGroup suite à l’exercice de BSA et la cession d’actions VusionGroup par Walmart

Walmart Inc. a procédé le 30 juin 2025 à la cession de 650.000 actions VusionGroup par voie de placement privé accéléré.



Les actions cédées résultent de l’exercice de 650.000 bons de souscriptions d’actions souscrits par Walmart Inc. en juin 2023 concomitamment à la conclusion de l'accord commercial conclu entre VusionGroup et Walmart Inc. en 2023 , qui a été étendu en décembre 2024 à l'ensemble du parc de magasins Walmart aux États-Unis. Cette cession d’actions par Walmart s'inscrit dans sa stratégie visant à monétiser son investissement dans VusionGroup au fil du temps.



À la suite de cette opération Walmart Inc. conserve 1.111.200 bons de souscriptions d’actions pouvant donner accès à un montant total d’environ 6,5 % du capital social de VusionGroup, sous réserve de certaines conditions.



A l’issue de cette opération, le capital social de VusionGroup s’établira à 16.721.708 actions ordinaires et la part du flottant de VusionGroup est ainsi augmentée de 2 points. Par cette opération, la trésorerie du Groupe est augmentée de 72,8 M€.