Augmentation des primes d'assurance maritime alors que le conflit impliquant l'Iran s'intensifie

* Les coûts du transport maritime dans le Golfe augmentent rapidement, selon les estimations

* Les assureurs réévaluent rapidement les risques liés au transport maritime dans le Golfe

* Selon les analystes, les réassureurs pourraient réduire leur capacité à mesure que les risques augmentent

Alors que le conflit dans le Golfe s'aggrave, les primes d'assurance maritime pour la couverture de la guerre augmentent - dans certains cas de plus de 1000 % - ce qui fait grimper de façon spectaculaire le coût du transport de l'énergie dans un couloir maritime essentiel.

La conflagration déclenchée par les frappes aériennes israélo-américaines de samedi contre Téhéran a paralysé le trafic dans le détroit d'Ormuz, un important point d'étranglement pour le transport maritime. L'Iran a déclaré lundi qu'il tirerait sur tout navire essayant de passer, et au moins neuf navires ont subi des dommages dans la région depuis le début du conflit.

L'assurance contre les risques de guerre permet aux armateurs de se prévaloir de tout dommage causé à leur navire ou à sa cargaison à la suite d'un conflit ou d'un acte terroriste. Les polices sont généralement annuelles, bien que certaines couvrent des voyages ponctuels dans des eaux à risque, y compris dans des zones de guerre.

La flambée des primes souligne la façon dont la guerre augmente les coûts pour les armateurs, les négociants et les compagnies d'énergie qui transportent des marchandises par le détroit, ce qui renforce les craintes que le conflit - qui ne montre aucun signe d'apaisement - n'alimente l'inflation s'il se prolonge, ont déclaré les analystes.

"Le marché de la guerre des coques a réagi plus immédiatement, en raison du risque de pertes importantes et concentrées si plusieurs navires sont touchés dans la même zone, a déclaré Stephen Rudman, responsable du secteur maritime pour l'Asie chez le courtier d'assurance mondial Aon, ajoutant que si la situation s'aggrave de manière significative, une nouvelle correction des taux est probable.

"Les primes supplémentaires pour les navires traversant des eaux à haut risque augmentent fortement et pourraient continuer à fluctuer à court terme", a-t-il déclaré.

Les taux des primes de risque de guerre pour les cargaisons augmentent également, les devis étant examinés voyage par voyage, en particulier pour les échanges d'énergie et de marchandises en vrac, a-t-il dit.

Les analystes de Jefferies ont estimé jeudi que les pertes potentielles du secteur liées à au moins sept navires déclarés endommagés, au moment de la publication de leur note le 5 mars, pourraient atteindre jusqu'à 1,75 milliard de dollars.

La plupart des pétroliers étant évalués entre 200 et 300 millions de dollars, le nouveau taux d'assurance de 3 % impliquerait une prime de risque de guerre de coque d'environ 7,5 millions de dollars, contre environ 0,25 %, soit 625 000 dollars, avant le début du conflit, a ajouté la société de courtage.

Angus Blayney, directeur de la division maritime chez Gallagher, un important courtier d'assurance, a déclaré à Reuters que les taux avaient augmenté et qu'ils évoluaient quotidiennement en fonction du type de navire et des circonstances individuelles, mais il n'a pas fourni de chiffres précis. Il a ajouté que la couverture restait disponible.

"Le type de navire, sa propriété et son pavillon sont essentiels... Les navires battant pavillon pourraient être considérés par les assureurs comme présentant un risque élevé; cependant, en réalité, les attaques sont tout à fait indiscriminées."

UN RISQUE CONCENTRÉ DANS LA RÉGION

En moyenne, plus de 20 millions de barils de brut, de condensats et de carburants ont transité quotidiennement par le détroit l'année dernière, selon les données de la société d'analyse Vortexa. Environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde passe par le détroit.

"Il reste environ 1 000 navires, dont la moitié sont des pétroliers et des gaziers, dont la valeur totale de la coque dépasse 25 milliards de dollars dans le golfe Persique et les eaux environnantes", a déclaré Sheila Cameron, directrice générale de la Lloyd's Market Association dans un communiqué.

Mme Cameron a ajouté que la grande majorité de ces navires étaient assurés sur le marché londonien et que l'assurance "reste actuellement en place".

Au moins 200 navires sont restés à l'ancre dans les eaux libres au large des côtes des principaux producteurs du Golfe, a rapporté Reuters mercredi.

Morningstar DBRS a écrit dans une note au début du mois que les réassureurs pourraient réagir en augmentant le niveau de perte à partir duquel leur responsabilité est engagée, ou en réduisant leur capacité, "laissant les souscripteurs primaires conserver plus de risques et exerçant une pression potentielle sur les niveaux de solvabilité."

"Les chaînes d'approvisionnement seront mises à rude épreuve car les marchandises seront réacheminées via le Cap de Bonne Espérance ou les routes terrestres, ce qui augmentera les temps de transit et les coûts", a ajouté le rapport.

L'ADMINISTRATION CHERCHE DES SOLUTIONS

L'administration Trump étudie les moyens de faire baisser les prix du pétrole en relançant les routes maritimes.

Mardi, le président Donald Trump a déclaré que la marine américaine pourrait commencer à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz et a ajouté qu'il avait ordonné à la Société américaine de financement du développement international de fournir une assurance contre les risques politiques et des garanties financières pour le commerce maritime dans le Golfe.

Il a également rencontré le courtier d'assurance mondial Marsh pour discuter de la question, a déclaré la société mercredi. Un porte-parole de Lloyd's a également déclaré que la société s'engageait avec la Development Finance Corporation et les parties prenantes concernées à trouver des solutions.

Mais les analystes ont déclaré qu'il n'était pas clair comment l'administration avait l'intention d'intervenir et si un plan s'appliquerait aux navires et aux cargaisons de toutes les nationalités. En l'absence d'alternative, ils s'attendent à ce que de nombreux armateurs rétablissent leur couverture antérieure à un taux plus élevé et absorbent les coûts.

"C'est comme assurer un bâtiment en feu", a déclaré le Dr Michel Léonard, économiste en chef et spécialiste des données à l'Insurance Information Institute.