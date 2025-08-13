 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Augmentation des actions de SPX Technologies après une levée de fonds de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions du fournisseur d'équipements d'infrastructure SPX Technologies SPXC.N sont en hausse de 1,2 % à 193,50 $ en préambule au marché après une augmentation de capital garantie

** Le fournisseur de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation et de solutions de détection et de mesure a annoncé mardi le prix () ~2,7 millions d'actions à 188 $ pour un produit brut de 500 millions de $

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de SPXC ont chuté de 4,7 % mardi après que la société ait dévoilé () l'offre pour le fonds de roulement et à d'autres fins, y compris le refinancement/rachat de la dette, le financement d'acquisitions et de dépenses d'investissement

** BofA, JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'offre, rejoints par TD Cowen et Truist Secs ** SPXC , basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a ~46,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté de 31% depuis le début de l'année

** Les 7 analystes couvrant SPXC sont haussiers avec une note moyenne de "strongbuy" et un PT médian de $205 - données LSEG

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
47,490 USD NYSE +2,81%
SPX TECHNOLOGIES
191,000 USD NYSE -4,77%
