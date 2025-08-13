Augmentation des actions de SPX Technologies après une levée de fonds de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions du fournisseur d'équipements d'infrastructure SPX Technologies SPXC.N sont en hausse de 1,2 % à 193,50 $ en préambule au marché après une augmentation de capital garantie

** Le fournisseur de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation et de solutions de détection et de mesure a annoncé mardi le prix () ~2,7 millions d'actions à 188 $ pour un produit brut de 500 millions de $

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de SPXC ont chuté de 4,7 % mardi après que la société ait dévoilé () l'offre pour le fonds de roulement et à d'autres fins, y compris le refinancement/rachat de la dette, le financement d'acquisitions et de dépenses d'investissement

** BofA, JP Morgan et Wells Fargo sont les chefs de file de l'offre, rejoints par TD Cowen et Truist Secs ** SPXC , basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a ~46,7 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté de 31% depuis le début de l'année

** Les 7 analystes couvrant SPXC sont haussiers avec une note moyenne de "strongbuy" et un PT médian de $205 - données LSEG