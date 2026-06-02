Augmentation de capital pour les salariés de Crédit Agricole

Crédit Agricole S.A. a officialisé aujourd'hui le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés. S'inscrivant dans la politique de participation du personnel à la performance financière de l'institution, cette initiative s'adresse à un bassin de plus de 190 000 salariés et retraités éligibles à travers le monde.

Pour cette édition 2026, le géant bancaire propose des conditions attractives : le prix de souscription des actions nouvelles bénéficiera d'une décote de 20 % par rapport à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action Crédit Agricole S.A., calculée sur la période du 26 mai au 22 juin 2026 inclus.

La période de souscription s'étalera du 24 juin au 8 juillet et l'émission des actions nouvelles aura lieu le 27 août 2026.

Ces nouveaux titres seront immédiatement éligibles au dividende versé au titre de l'exercice 2026. Les souscripteurs pourront ainsi percevoir un premier acompte sur dividende dès le mois d'octobre 2026.

Une enveloppe de 96 millions d'euros sans effet dilutif pour le marché

L'opération prévoit l'émission d'un nombre maximal de 32 millions d'actions, ce qui représente un montant nominal de 96 millions d'euros.

Afin de rassurer les actionnaires actuels et d'éviter une baisse de la valeur de l'action sur le marché, Crédit Agricole S.A. a précisé que cette augmentation de capital sera couplée à une opération de rachat d'actions. Ce mécanisme permettra de neutraliser entièrement l'effet dilutif de l'émission, sous réserve d'obtenir le feu vert de la Banque Centrale Européenne (BCE).