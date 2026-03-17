Audi prévoit un redressement de ses marges en 2026, mais se bat contre les droits de douane

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Audi, la marque haut de gamme du constructeur automobile allemand Volkswagen

VOWG_p.DE , s'attend à un redressement de sa marge bénéficiaire cette année après que les droits de douane lui ont porté un coup de 1,2 milliard d'euros en 2025, a déclaré l'entreprise mardi.

Audi s'attend à une marge d'exploitation comprise entre 6% et 8% en 2026, contre 5,1% en 2025 et 6,0% en 2024.

"Les incertitudes géopolitiques et la pression concurrentielle mondiale ont maintenu l'industrie automobile sur ses gardes l'année dernière encore", a déclaré le directeur général d'Audi, Gernot Doellner, dans un communiqué.

La filiale de Volkswagen, qui comprend les marques Lamborghini, Bentley et Ducati ainsi qu'Audi, a déclaré que la discipline en matière de coûts a contribué à compenser partiellement les coûts en 2025 qui ont entraîné une chute de 14 % du bénéfice d'exploitation, à 3,4 milliards d'euros.

Les coûts des droits de douane devraient se maintenir au niveau actuel, alors que l'on se demande si Audi installera sa première usine aux États-Unis pour en atténuer l'impact.

À l'instar de ses concurrents, Audi est confronté à des défis sur ses marchés clés, notamment une forte concurrence en Chine.

"Nous devrons trouver des réponses différentes selon les régions", a déclaré M. Doellner.

En Chine, où les livraisons d'Audi ont chuté de 5 % en 2025, la marque tente de regagner des clients avec une "marque sœur" - abandonnant les célèbres anneaux du constructeur automobile allemand - en lançant la E5 Sportback entièrement électrique, développée avec le constructeur automobile chinois d'État SAIC.

Les ventes de la voiture exclusive à la Chine ont été inférieures aux attentes au cours des deux premiers mois de l'année, selon le directeur financier Juergen Rittersberger.