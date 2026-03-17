 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Audi prévoit un redressement de ses marges en 2026, mais se bat contre les droits de douane
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Audi, la marque haut de gamme du constructeur automobile allemand Volkswagen

VOWG_p.DE , s'attend à un redressement de sa marge bénéficiaire cette année après que les droits de douane lui ont porté un coup de 1,2 milliard d'euros en 2025, a déclaré l'entreprise mardi.

Audi s'attend à une marge d'exploitation comprise entre 6% et 8% en 2026, contre 5,1% en 2025 et 6,0% en 2024.

"Les incertitudes géopolitiques et la pression concurrentielle mondiale ont maintenu l'industrie automobile sur ses gardes l'année dernière encore", a déclaré le directeur général d'Audi, Gernot Doellner, dans un communiqué.

La filiale de Volkswagen, qui comprend les marques Lamborghini, Bentley et Ducati ainsi qu'Audi, a déclaré que la discipline en matière de coûts a contribué à compenser partiellement les coûts en 2025 qui ont entraîné une chute de 14 % du bénéfice d'exploitation, à 3,4 milliards d'euros.

Les coûts des droits de douane devraient se maintenir au niveau actuel, alors que l'on se demande si Audi installera sa première usine aux États-Unis pour en atténuer l'impact.

À l'instar de ses concurrents, Audi est confronté à des défis sur ses marchés clés, notamment une forte concurrence en Chine.

"Nous devrons trouver des réponses différentes selon les régions", a déclaré M. Doellner.

En Chine, où les livraisons d'Audi ont chuté de 5 % en 2025, la marque tente de regagner des clients avec une "marque sœur" - abandonnant les célèbres anneaux du constructeur automobile allemand - en lançant la E5 Sportback entièrement électrique, développée avec le constructeur automobile chinois d'État SAIC.

Les ventes de la voiture exclusive à la Chine ont été inférieures aux attentes au cours des deux premiers mois de l'année, selon le directeur financier Juergen Rittersberger.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN
90,550 EUR XETRA +1,17%
VOLKSWAGEN VZ
89,040 EUR XETRA +1,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank