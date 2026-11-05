Audi pourrait investir 3 milliards de dollars supplémentaires dans sa nouvelle usine automobile aux États-Unis et créer 3 000 emplois

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VOWG.DE , la filiale de luxe de Volkswagen, va bénéficier de centaines de millions de dollars d’aides fiscales et de subventions de l’État pour construire une usine d’assemblage de 4 milliards de dollars en Géorgie et envisage une deuxième phase, selon des documents rendus publics jeudi.

Audi a annoncé le 25 octobre son intention de construire sa première usine d'assemblage aux États-Unis près de Macon, en Géorgie. Celle-ci devrait ouvrir ses portes au début des années 2030, produire 200 000 SUV par an et employer 4 500 personnes. Audi envisage une deuxième phase qui coûterait 3 milliards de dollars supplémentaires et permettrait de créer 3 000 emplois d’ici 2033, selon des documents publiés par la Mid-Georgia Gateway Development Authority.