 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Audi pourrait investir 3 milliards de dollars supplémentaires dans sa nouvelle usine automobile aux États-Unis et créer 3 000 emplois
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 22:25

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VOWG.DE , la filiale de luxe de Volkswagen, va bénéficier de centaines de millions de dollars d’aides fiscales et de subventions de l’État pour construire une usine d’assemblage de 4 milliards de dollars en Géorgie et envisage une deuxième phase, selon des documents rendus publics jeudi.

Audi a annoncé le 25 octobre son intention de construire sa première usine d'assemblage aux États-Unis près de Macon, en Géorgie. Celle-ci devrait ouvrir ses portes au début des années 2030, produire 200 000 SUV par an et employer 4 500 personnes. Audi envisage une deuxième phase qui coûterait 3 milliards de dollars supplémentaires et permettrait de créer 3 000 emplois d’ici 2033, selon des documents publiés par la Mid-Georgia Gateway Development Authority.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN
71,450 EUR XETRA +0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,12 +4,76%
CAC 40
8 205,37 +0,34%
SOITEC
91,64 -16,73%
2CRSI
16,22 -9,23%
BIOPHYTIS
0,0402 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank