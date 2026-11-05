Audi pourrait augmenter de 3 milliards de dollars l'envergure de sa nouvelle usine automobile aux États-Unis et créer 3 000 emplois

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par David Shepardson

Audi, la filiale de luxe de Volkswagen VOWG.DE , va bénéficier de centaines de millions de dollars d’aides fiscales et de subventions de l’État pour construire une usine d’assemblage de 4 milliards de dollars en Géorgie et envisage une deuxième phase, selon des documents publiés jeudi.

Audi a annoncé le 25 octobre son intention de construire sa première usine d’assemblage aux États-Unis près de Macon, en Géorgie. Celle-ci, dont l’ouverture est prévue au début des années 2030, produira 200 000 SUV par an et emploiera 4 500 personnes. Le constructeur automobile envisage une deuxième phase qui coûterait 3 milliards de dollars supplémentaires et permettrait de créer 3 000 emplois d’ici 2033, selon des documents publiés par la Mid-Georgia Gateway Development Authority.

Audi n’a pas souhaité faire de commentaires.

L’État cède à Audi un terrain de 1 500 acres et lui accorde 458 millions de dollars d’avantages fiscaux ainsi que plus de 120 millions de dollars de subventions pour les infrastructures, la modernisation du réseau ferroviaire, la remise en état environnementale du site et la construction, ainsi que 430 millions de dollars supplémentaires pour l’approvisionnement en eau, l’amélioration du réseau routier, les services publics, ainsi que la formation et le recrutement de la main-d’œuvre.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l’administration du président Donald Trump avait promis un allègement des droits de douane à Audi afin de contribuer à assurer l’avenir de l’usine. Des responsables américains ont indiqué aux dirigeants d’Audi que le gouvernement prévoyait d’accorder un allègement tarifaire important aux constructeurs automobiles réalisant des investissements significatifs dans la production américaine.

Deux sources proches du dossier ont indiqué qu’Audi avait fait pression sur les États-Unis pour que les droits de douane de 15 % qu’elle paie sur les importations en provenance de l’UE soient ramenés à 7,5 %, mais que le ministère américain du Commerce devrait accepter un taux d’environ 10 %.

Ce programme d’allègement tarifaire vise à inciter les constructeurs automobiles à accroître leur production aux États-Unis ou à réaliser d’autres investissements, ont ajouté ces sources.

Les droits de douane imposés par Trump sur les voitures, l’acier, l’aluminium et les pièces détachées ont coûté à Audi environ 1.2 milliard d’euros (1.4 milliard de dollars) l’année dernière, car le constructeur importe tous ses véhicules destinés au marché américain depuis l’Europe ou le Mexique.

(1 $ = 0,89 €)