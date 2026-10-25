Audi défend sa décision de soutenir Trump concernant l'usine de 4 milliards de dollars en Géorgie

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(Nouvelle version avec les commentaires du directeur général d'Audi et d'un représentant syndical allemand)

* Audi, touchée par les droits de douane, va construire sa première usine aux États-Unis

* L'usine de Géorgie centrale devrait assembler des SUV Audi

* Trump tient à montrer que les droits de douane stimulent l'économie américaine

* Une décision finale d'investissement doit être prise pour que le projet d'usine puisse se concrétiser

par Bo Erickson, David Shepardson et Rachel More

Le directeur général du constructeur automobile allemand Audi a défendu dimanche le projet d’investissement de 4 milliards de dollars de l’entreprise dans une nouvelle usine aux États-Unis, annoncé par le président Donald Trump dans le cadre de sa campagne pour les élections de mi-mandat de novembre .

Le directeur général d’Audi, Gernot Doellner, se tenait aux côtés de Trump lors d’un rassemblement à Perry, près de Macon, dans le centre de la Géorgie, samedi, alors que le président américain déclarait qu’Audi, filiale du groupe Volkswagen

VOWG_p.DE , prévoyait de construire une usine d’assemblage en Géorgie qui produirait 200.000 SUV par an.

“Cette décision a été précédée de plusieurs mois de planification minutieuse et de négociations intenses”, a déclaré Doellner aux journalistes dimanche. “Si le président américain vous invite, vous acceptez l’invitation. C’est ce qu’exige le respect de la fonction et du pays dans lequel nous investissons.”

Une décision finale concernant cet investissement devra être prise par le conseil de surveillance de Volkswagen pour que le projet puisse aboutir.

La Géorgie est le théâtre d’une campagne électorale serrée pour le Sénat américain et le poste de gouverneur, et Donald Trump tient à démontrer que ses droits de douane sur les véhicules contribuent à l’économie américaine et stimulent l’industrie manufacturière du pays.

En Allemagne, les droits de douane ont accentué les pressions sur l’industrie européenne et les tensions entre la direction de Volkswagen et les salariés, qui sont confrontés à des suppressions d’emplois et à d’éventuelles fermetures d’usines.

Les droits de douane de Trump sur les automobiles, l’acier, l’aluminium et les pièces détachées ont coûté à Audi environ 1,2 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars) l’année dernière, car la marque importe tous ses véhicules destinés au marché américain depuis l’Europe ou le Mexique, a indiqué Audi.

Les détracteurs de ces droits de douane affirment qu’ils ont également eu des effets néfastes aux États-Unis, où ils ont entraîné une hausse des prix des véhicules et retardé certains investissements des constructeurs automobiles.

Un porte-parole du syndicat allemand IG Metall a déclaré que la décision de Doellner de tendre la main à Donald Trump pendant la campagne électorale était “difficile à comprendre”.

“Trump n’a jamais manqué de préciser clairement ce qu’il recherche: il veut affaiblir notre économie nationale, en particulier le secteur automobile”, a déclaré le porte-parole.

Christiane Benner, présidente du syndicat IG Metall et vice-présidente du conseil de surveillance de Volkswagen, a déclaré qu’il était “juste et nécessaire” d’améliorer la position de l’entreprise sur le marché américain grâce à une nouvelle usine. “Toutefois, des perspectives solides pour les salariés de tous les sites, en particulier ici en Allemagne, doivent être clairement définies et énoncées”, a-t-elle ajouté.

Doellner n’a pas souhaité donner tous les détails concernant l’accord d’investissement avec les États-Unis, notamment pour savoir s’il prévoyait un allègement des droits de douane pour l’entreprise.

UNE OPPORTUNITÉ SI LES SALARIÉS ALLEMANDS EN BÉNÉFICIENT

Olaf Lies, ministre-président de la Basse-Saxe, deuxième actionnaire de Volkswagen, a déclaré que l’augmentation de la production aux États-Unis constituait une opportunité à condition que les salariés allemands en bénéficient également.

“La croissance aux États-Unis doit garantir les emplois et la création de valeur ici, et ne doit pas les supplanter”, a-t-il déclaré.

Audi a indiqué que cet investissement permettrait de créer environ 4.500 emplois. La construction devrait débuter l’année prochaine, et la production démarrer au début des années 2030, a précisé Audi.

L'usine devrait assembler les SUV Audi Q7, Q8 et Q9, a déclaré un responsable américain à Reuters.

Audi prévoit également de construire 25.000 véhicules par an en Caroline du Sud voisine, a précisé ce responsable. Certains de ces véhicules, actuellement construits en Europe, seraient exportés, a-t-il ajouté.

Ces véhicules seront assemblés dans une usine de 2 milliards de dollars de la marque tout-terrain de Volkswagen, Scout Motors, actuellement en construction à Blythewood, près de Columbia, la capitale de l’État, a précisé ce responsable.

“Nous considérons cette région comme un marché clé pour une croissance rentable”, a déclaré Oliver Blume, directeur général de Volkswagen. “Une éventuelle usine Audi aux États-Unis créerait des conditions supplémentaires pour cela.”

Une Audi dorée, arborant des plaques d’immatriculation de constructeur, était garée samedi devant le lieu du meeting de Trump.