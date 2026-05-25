Audacia salue l'investissement de la France dans le quantique

Audacia réagit favorablement à l'annonce du Très Grand Centre de Calcul du CEA de Bruyères-le-Châtel visant à renforcer l'investissement de la France dans les technologies quantiques, avec une enveloppe supplémentaire de 1 MdEUR dédiée au quantique dans le cadre de France 2030.

"Acteur historiquement engagé dans le financement des technologies de rupture", la société de capital-investissement rappelle accompagner l'écosystème quantique à travers la société de gestion partenaire Quantonation, fondée par Christophe Jurczak et Olivier Tonneau, avec son concours.

Quantonation Ventures gère deux fonds de venture capital dédiés aux technologies quantiques. Avec plus de 300 MEUR rassemblés, cette société de gestion oeuvre à faire émerger et à développer les meilleures entreprises technologiques issues de la recherche fondamentale.

Depuis son lancement, elle accompagne plusieurs des principaux acteurs français du secteur, parmi lesquels Pasqal, Quandela, Quobly ou encore Welinq, "récemment cités par le président de la République comme illustrations de la dynamique française dans le domaine".

Avec cette nouvelle étape, Audacia réaffirme sa volonté de continuer à soutenir les technologies de rupture contribuant à l'indépendance technologique et industrielle européenne, notamment dans le spatial et la défense, avec les fonds Expansion, Exergon, Calderion et Straton.