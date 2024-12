Audacia: premier tour de table d'Expansion SLP information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Audacia annonce qu'Expansion SLP, un fonds de capital-risque créé par la société d'investissement avec des entrepreneurs et experts en aérospatiale, a bouclé un premier tour de table de 137 millions d'euros.



Acteur du capital-risque en Europe dans les technologies du Sustainable Aerospace and Defence, Expansion SLP vise un final closing à 200 millions d'euros et prévoit de soutenir environ 30 entreprises, depuis les premiers stades jusqu'aux séries A et B.



Le fonds a réalisé à ce jour 19 investissements, incluant des startups dans les lanceurs de satellites, les constellations de satellites, l'exploitation des données spatiales, les services en orbite et l'aviation décarbonée.





Valeurs associées AUDACIA 3,30 EUR Euronext Paris -2,37%