AUDACIA - PREMIER SEMESTRE TRÈS DYNAMIQUE ET ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION D’AUDACIA - DOUBLEMENT DE L’ACTIVITÉ DEEPTECH QUI REPRÉSENTE DÉSORMAIS PRÈS DE 50% DES REVENUS

HAUSSE DE +14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES À 6,1 M€ PORTÉE PAR L’HYPERCROISSANCE DE L’ACTIVITÉ DEEPTECH (+114%) ET LE SUCCÈS DES FONDS QUANTONATION 2 ET EXPANSION
CONFIRMATION DE LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REVENUS DEEPTECH : 46% VS 25% À FIN JUIN 2024
CONFIANCE RENOUVELÉE DANS LA CAPACITÉ À ATTEINDRE LE MILLIARD D’AUM, PROJETÉ AU Q2 2026, GRÂCE À D’IMPORTANTES LEVÉES ET PROJETS EN COURS
RETOUR À UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION SEMESTRIEL POSITIF, 0,7 M€ CONTRE -0,4 M€ AU 1ER SEMESTRE 2024
RÉSULTAT NET SEMESTRIEL 2025 SOLIDE À 0,7 M€, PROCHE DU RÉSULTAT NET ANNUEL 2024 (0,9 M€)
FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 100 PARTICIPATIONS POUR LES FONDS THÉMATIQUES, INCLUANT 72 PARTICIPATIONS DANS LA DEEPTECH, PROMISES À FORTE CRÉATION DE VALEUR
Paris, le 14 octobre 2025, 17h45 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAU), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre clos au 30 juin 2025.
